Batman'da otomobil, kayaya çarptı: 2 yaralı

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Remziye ÖNER/ BATMAN, (DHA)BATMAN´da, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarpan otomobilde sürücü Erdem İnal (58) ile yanındaki Rıfat İnal (68) yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi yolunda meydana geldi. Mardin´in Midyat ilçesi yönüne giden Erdem İnal'ın kullandığı 47 LE 368 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada sürücü İnal ile yanında bulunan Rıfat İnal (68), yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Rıfat İnal, buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2023-02-01 14:23:31



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