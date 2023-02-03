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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da seyir halindeki otomobil yandı

DHA

Batman'da seyir halindeki otomobil yandı


Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Çamlıtepe Mahallesi´nde Abdurrahim Tutar'ın kullandığı 72 AAS 404 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Dumanı fark eden Tutar, otomobili sağa çekerek indi ve  itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-02-03 19:37:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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