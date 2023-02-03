Batman'da seyir halindeki otomobil yandı

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Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Çamlıtepe Mahallesi´nde Abdurrahim Tutar'ın kullandığı 72 AAS 404 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Dumanı fark eden Tutar, otomobili sağa çekerek indi ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-02-03 19:37:25



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