Siirt-Batman ve Tunceli-Erzincan kara yollarında ulaşıma kar engeli (3)

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YOLDA KALAN ARAÇ SÜRÜCÜLERİ ÖĞRETMENEVİNDE AĞIRLANDI

Batmanın Gercüş ilçesi ile Mardin´in Midyat ilçesi arasındaki karayolunda yoğun tipi, sis ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri, kar küreme aracıyla yolu ulaşıma açmaya çalışırken, yolda mahsur kalan 15 araç sürücü ise Gercüş ilçe Kaymakamlığınca öğretmenevinde ağırlandı. (DHA)Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2023-02-04 20:58:11



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