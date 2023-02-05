Yolu kardan kapanan köydeki hasta kadın 10 saatlik çalışmayla hastaneye götürüldü

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Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Sason ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan Güler Yıldırım (31), karla mücadele ekiplerinin 10 saatlik çalışmasının ardından ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Sason ilçesinde yolu kardan kapanan İncesu köyünde yaşayan Güler Yıldırım, rahatsızlanınca yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yolun kapalı olması nedeniyle haber verilen İl Özel İdaresi ekipleri, 10 saatlik çalışmanın ardından yolu açtı. Köye giden sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Yıldırım´ı ambulansla hastaneye götürdü. Yıldırım´ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-02-05 18:54:19



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