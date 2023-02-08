Tülin, İslahiye'de 55 saat sonra sağ kurtarıldı

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Bayram AYHAN/ GAZİANTEP, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu illerden Gaziantep´in İslahiye ilçesinde Batman Belediyesi ekipleri, depremin 55´inci saatinde 38 yaşındaki Tülin Karakaya´yı sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen yerlerden Gaziantep´in İslahiye ilçesindeki aramakurtarma çalışmalarına katılan Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde çöken bir binanın enkazından Tülin Karakaya´yı 55´inci saatte sağ olarak çıkardı. Karakaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-02-08 18:52:29



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