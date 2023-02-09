'Elimde sadece bu var' deyip üzerindeki pardösüyü yardım toplayan görevliye verdi

Gıyasettin TETİK/BATMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´taki depremlerden etkilenen illere gönderilmek üzere Batman´da yardım toplanan alana gelen kadın, "Elimde sadece bu var" deyip, üzerindeki pardösüyü çıkarıp görevliye verdi.
Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen 10 ile Türkiye´nin dört bir yanından yardım yağıyor. Batman´da da Umut Kervanı Vakfı´nca yürütülen çalışmalarda, yardımların toplandığı alana gelen kadın, görevliye, "Elimde sadece bu var" deyip, üzerindeki pardösüyü çıkararak, depremden etkilenen bölgelere gönderilmesi için verdi. Ardından ellerini açıp dua eden ismi öğrenilemeyen kadın, bölgeden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Gıyasettin TETİK
2023-02-09 15:47:06
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