Batman'da öğrencilerden 'uzaktan eğitim kararı' protestosu



Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da üniversite öğrencileri, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından alınan bahar döneminin uzaktan öğretim kararını, basın açıklamasıyla protesto etti.

Batman Üniversitesi'nde okuyan bir grup öğrenci, Batman Üniversitesi merkez kampüs önünde `Uzaktan eğitim kararından vazgeçilsin´ sloganlarıyla, YÖK tarafından alınan 20222023 eğitim-öğretim yılının bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yapılması kararını, basın açıklamasıyla protesto etti. Öğrenciler, `Depremzedeler için yurtlar çözüm değil, eğitim refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır, yüz yüze eğitim istiyoruz´ yazılı pankartlar açtı.

Basın açıklamasını okuyan Batman Üniversitesi Kimya Bölümü 2´nci sınıf öğrencisi Fatime Biçim, "Batman Üniversitesi öğrencileri olarak 10 ilde gerçekleşen ve 10 milyondan fazla insanın etkilendiği, tüm ülkemizi yasa boğan deprem felaketi yüzünden, hepimiz üzüntü içerisindeyiz. Yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaşıyor ve tüm depremzedelerle dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz. 11 Şubat 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bahar yarıyılı eğitiminin uzaktan eğitimle devam edeceği açıklamasına istinaden bu bildiriyi yayınlama kararı aldık. KYK yurtlarının depremzede yurttaşlara tahsisiyle tüm üniversitelerde bahar dönemi eğitiminin çevrimiçi olarak yürütüleceği duyuruldu. Bu kararın eğitsel ve insani açılardan ciddi sakıncalar barındırdığını hem deprem mağdurlarının hem de öğrencilerin hayatını olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Pandemi sürecinde niteliksiz hale getirilen eğitim ciddi tahribata yol açmıştı. Yine bu süreçte öğrencilerin sosyal hayattan koparılmasıyla birçok ruhsal sorunun ortaya çıktığını gördük. Yaşadığımız bir buçuk senelik deneyimden yola çıkarak yarım dönem daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Bu bağlamda tüm bu durumların değerlendirilmesi okulların tekrar yüz yüze geçebilmesi için yakarışlarımızın duyulmasını istiyoruz. Üniversitenin gecikmeli açılmasını dahi kabul ediyoruz. Uzaktan eğitimi kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-02-17 19:15:28



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