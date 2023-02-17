Batman'da öğrencilerden 'uzaktan eğitim kararı' protestosu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da öğrencilerden 'uzaktan eğitim kararı' protestosu

DHA

Batman'da öğrencilerden 'uzaktan eğitim kararı' protestosu


Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da üniversite öğrencileri, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından alınan bahar döneminin uzaktan öğretim kararını, basın açıklamasıyla protesto etti.
Batman Üniversitesi'nde okuyan bir grup öğrenci, Batman Üniversitesi merkez kampüs önünde `Uzaktan eğitim kararından vazgeçilsin´ sloganlarıyla, YÖK tarafından alınan 20222023 eğitim-öğretim yılının bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yapılması kararını, basın açıklamasıyla protesto etti. Öğrenciler, `Depremzedeler için yurtlar çözüm değil, eğitim refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır, yüz yüze eğitim istiyoruz´ yazılı pankartlar açtı. 
Basın açıklamasını okuyan Batman Üniversitesi Kimya Bölümü 2´nci sınıf öğrencisi Fatime Biçim, "Batman Üniversitesi öğrencileri olarak 10 ilde gerçekleşen ve 10 milyondan fazla insanın etkilendiği, tüm ülkemizi yasa boğan deprem felaketi yüzünden, hepimiz üzüntü içerisindeyiz. Yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaşıyor ve tüm depremzedelerle dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz. 11 Şubat 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bahar yarıyılı eğitiminin uzaktan eğitimle devam edeceği açıklamasına istinaden bu bildiriyi yayınlama kararı aldık. KYK yurtlarının depremzede yurttaşlara tahsisiyle tüm üniversitelerde bahar dönemi eğitiminin çevrimiçi olarak yürütüleceği duyuruldu. Bu kararın eğitsel ve insani açılardan ciddi sakıncalar barındırdığını hem deprem mağdurlarının hem de öğrencilerin hayatını olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Pandemi sürecinde niteliksiz hale getirilen eğitim ciddi tahribata yol açmıştı. Yine bu süreçte öğrencilerin sosyal hayattan koparılmasıyla birçok ruhsal sorunun ortaya çıktığını gördük. Yaşadığımız bir buçuk senelik deneyimden yola çıkarak yarım dönem daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Bu bağlamda tüm bu durumların değerlendirilmesi okulların tekrar yüz yüze geçebilmesi için yakarışlarımızın duyulmasını istiyoruz. Üniversitenin gecikmeli açılmasını dahi kabul ediyoruz. Uzaktan eğitimi kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-02-17 19:15:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'a gelen depremzedelerden 400'ü öğrenci yurdunda misafir ediliyor
YEREL HABERLER Batman'a gelen depremzedelerden 400'ü öğrenci ...
Batman'da tedavi altına alınan depremzedeler yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Batman'da tedavi altına alınan depremzedeler ...
Depremden etkilenen 3 ilden Batman'a getirilen yaralıların tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Depremden etkilenen 3 ilden Batman'a getirilen ...
(Görüntülü) ESKİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN TAMBURLARINDAN DEPREMZEDELER İÇİN SOBA ÜRETİYORLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN TAMBURLARINDAN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.