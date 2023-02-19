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Deprem bölgesindekilerin ısınma ihtiyacı için Sason'da odun seferberliği

DHA

Deprem bölgesindekilerin ısınma ihtiyacı için Sason'da odun seferberliği


Sayım ÖZMEN/ SASON (Batman), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği illerdeki ısınma ihtiyacı için Batman'ın Sason ilçesinden bölgelere odun gönderiliyor. İlçede bazı kişiler kendi odunlarını bağışlarken, bazıları da balta ve testereyle toplanan odunların kesilip istiflenerek bölgelere gönderilmesine yardımcı oldu.
Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve arama-kurtarma ile enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü bölgelerde, özellikle gece saatlerinde sıcaklığın eksiye düşmesiyle oluşan ısınma ihtiyacı için, Batman'ın Sason ilçesinde, Kaymakamlık koordinesinde, odun gönderilmeye başlandı. Sasonlular, Yunus Emre İlkokulu bahçesindeki alanda, testere ve balta alıp gönüllü olarak odunların hazırlanıp istiflenip bölgelere gönderilmesine yardımcı oldu. Bazı kişiler de kendilerine ait odunları bağışladı.
8 TIR ODUN GÖNDERİLDİ
Çalışmalarla bugüne kadar her biri 25 ton odun yüklü 8 TIR, yardım bölgelerine gönderildi. İlçeden sobalık odunun yanı sıra hayvanlar için kuru saman, kişisel temizlik ve hijyen malzemeleri de hazırlanıp araçlarla gönderiliyor. Çalışmalara gönüllü katılan Mehmet Can Yıldırım, "Biz Sason halkı olarak elimizden ne gelirse hazırız. Çünkü oradakilerin hepsi anamız, babamız, bacımızdır. Çadırın altındakiler hepsi bizim canımız, kardeşimiz, ailemizdir. Bizim elimizden şimdi bu geliyor, bunu yapıyoruz. Onlar bu kışı bitirene kadarda desteğe devam edeceğiz. Adam başı bir odun, bir çırpı, bir tuğla da olsa herkes elinden ne gelirse yapacak" diye konuştu. Kendisine ait gereçlerle çalışan gönüllülerden Abdulkerim Bağatur ise "Şu anda Allah rızası için millet depremzedeler için odun kırıyor. Hayırlı iş için buradayız. Yarın bizim başımıza da gelebilir. Eğer biz bugün depremzedelere yarım etmezsek yarın öbür gün bizim başımıza gelirse kimse bize yardım etmez" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman / Sason Sayım ÖZMEN
2023-02-19 12:34:32

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