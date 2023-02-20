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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş merkezinde çıkan yangında 5 iş yeri zarar gördü

DHA

İş merkezinde çıkan yangında 5 iş yeri zarar gördü


Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da bir iş merkezinde çıkan, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 iş yerinde zarar oluştu.
'Eski çarşı' olarak bilinen Şen İş Merkezi'nde, sünger ve pamuk satılan Yusuf Alp'e ait 2 katlı iş yerinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 4 iş yerine daha sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan da bölgeye gelip, bilgi aldı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü; iş yerlerinde zarar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2023-02-20 14:09:44

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