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Depremde 20 yakınını kaybeden Ramazan: İki kişi beni havaya atar gibi hissettim

DHA

Depremde 20 yakınını kaybeden Ramazan: İki kişi beni havaya atar gibi hissettim


Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlere Adıyaman'da yakalanan ve 20 yakınını kaybeden Ramazan Tekeş (18), sarsıntı sırasında apartmanın beşik gibi sallandığını belirterek, "Deprem anında iki kişi beni havaya atar gibi hissettim. Kardeşlerimin üstüne düştüm. 2 halamı, kuzenlerimi ve köyde yakın akrabalarımızı kaybettik" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden Adıyaman'dan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralı akrabalarına refakat eden Ramazan Tekeş, 2'si halası olmak üzere 20 yakını kaybetti. Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evlerinde, uykuda depreme yakalandıklarını anlatan Tekeş, "5 katlı binada, son katta oturuyorduk. Deprem anında yatarken, 2 kişi beni kaldırır gibi, havaya atar gibi hissettim. Kardeşlerim yerde yatıyordu. Onların üstüne düştüm. O şekilde hepimiz kalktık. Kardeşlerimle yan yana geçtik. Koltuğun kenarında deprem pozisyonu şeklinde hepimiz yan yanaydık. Depremin biraz daha sakinleşmesini bekledik korkuyla. Kötü bir şeydi. 2 halamı, kuzenlerimi ve köyde yakın akrabalarımızdan 20 kişiyi kaybettik. Bir aile komple yok oldu. Sonrasında Batman'a geldik. Enkazdan çıkardığımız halamın kızı vardı. Onu Batman'a sevk ettiler. Allah razı olsun, burada hepsi bizimle çok iyi ilgilendiler. Buradaki hastane olsun, doktorlar olsun. Hastamız çok şükür şu an iyi. Normal odaya aldık. İnşallah daha da iyi olacak" diye konuştu.
'SEVGİ MAĞAZASINDAN 400 KİŞİ FAYDALANDI'
Depremzedelerle yakınlarının ihtiyaçları da hastane bünyesinde kurulan 'Sevgi Mağazası'ndan karşılanıyor. İl Sağlık Müdürü uzman doktor Semih Canpolat, mağazadan bugüne kadar 400 depremzedenin faydalandığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Hastanemizde aktif olarak kullandığımız sevgi mağazamız hastanemize getirilen depremzedeleri ve hasta yakınlarının teşhis ve tedavilerinin yanı sıra moral ve motivasyonlarını sağlamak, eksiklerini gidermek amacıyla 7 gün 24 saat olarak hizmet vermektedir. Bu hizmette özellikle AFAD toplantısı sonrası yaptığımız ve aldığımız kararlar neticesinde, özellikle Batman Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, Batman Belediyemizin ve Kızılay'ın destekleriyle depremzedelere hizmet edecek şekilde gözden geçirildi. Anne sütü alamayanlar için mamalar, hasta bezleri, battaniyeler, kıyafetler, özellikle yeni doğan kıyafetleri mevcut. Kurumlarımızın desteğiyle kıyafetler başta olmak üzere düzenlemeye gidildi. Şu anda belli bir süre kısıtlamamız yok. Depremzedelerimiz hastanede yattıkları, takip ve tedavilerini yaptıkları sürece hizmet alacaklardır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-02-22 16:58:15

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