Batman Petrolspor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor, depremzedeler için dostluk maçı yapacak



Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN Petrolspor ile Siirt İl Özel İdaresi Spor arasında, gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere pazar günü dostluk maçı oynanacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller için Türkiye´nin dört bir yanında düzenlenen yardım kampanyaları devam ediyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor ile 3´üncü Lig 3´üncü Grup´ta mücadele veren Siirt İl Özel İdaresi Spor arasında, Batman Şehir Stadyumu'nda, gelirleri depremzedelere gönderilmek üzere destek maçı oynanacak.

Batman Petrolspor Kulüp Başkanı Abdulvahap Akbaş, depremzedelere destek olmak amacıyla 26 Şubat Pazar günü saat 14.00´te karşılaşma kararı aldıklarını ifade ederek, "Ülkemizde yaşanan 11 ilimizdeki deprem nedeniyle 40 binden fazla vatandaşımızın vefatı dolayısıyla öncelikle Batman Petrolspor olarak milletimize başsağlığı diliyoruz. Ülkemizin bir daha böyle acı günler yaşamamasını diliyoruz. Batman Petrolspor Kulübü olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Yönetim kurulu olarak Siirt İl Özel İdaresi Spor Kulübü Başkanı ile yaptığımız görüşmede, depremzedeler için bir dostluk maçı yapmaya karar verdik. Maç gelirinin tamamını depremzedelere bağışlayacağız. Batman´ın bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu, halkımızın, STK´ların bu konuda ne kadar duyarlı olup diğer illere bütün yardımlarda ön planda olduğunu biliyoruz ve bunun gururunu yaşıyoruz. Biz de Batman Petrolspor olarak yapacağımız bu müsabakada taraftarlarımızın, Batman halkımızın, STK´larımızın, iş adamlarımızın bu konuda destek olacaklarına inanıyoruz. 15 bin kişilik stadyumun Batman halkımız ve taraftarlarımızca dolacağına inanıyorum" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Batman Petrolspor Kulüp Başkanı Abdulvahap Akbaş´ın konuşması

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2023-02-24 12:08:54



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