Batman'da Raman Apartmanı'nda patlayan kolonlardan tuğla çıktı

Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da, depremlerde hasar gören, 18 daireli Raman Apartmanı'nın patlayan 4 kolonundan tuğla çıktı. Binada oturanlar, sorumlular ve evleri satanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yeni Mahalle Komando Caddesi'ndeki 18 daireli Raman Apartmanı da hasar gördü. Binada yaşayanlar, evlerini kontrol ettiklerinde, patlayan 4 kolonun tuğlalardan yapıldığını, 8 kolonda ise çatlaklar olduğunu gördü. Binadakiler, sorumlular ve evleri satanlar hakkında suç duyurusunda bulunup, Batman Valiliği'ne giderek yapının incelenmesi için başvuruda bulundu.

Apartmanın 5'inci katındaki dairede oturan Ayetullah Türeli (36), "Yaklaşık 3 yıl önce buraya taşındım. Kolonlar vardır. Kolonlarda demir kesilmiş. Kolonların içinden tuğla çıkıyor. Biz bunu hangi mecraya bildirdiysek kimse gelip bize sahip çıkmamış. Burada 18 daire olarak bugüne kadar daha hala komşularımız dışarıda yatıyor. Tamam, bizden daha kötüleri de var ama bizi bu yola sürükleyen insanlar niye yargılanmıyor? Burada 18 daire ve 2 dükkan var. Dükkanlar da daha yeni yapılmış, 1 yıldır yapılmış. Dükkanın bulunduğu yer yani şu an bulunduğumuz yer evdi. Evi dükkana çevirdiler. Buna kim izin vermiş, bu kolonları kim kesmiş, kolonların yerine kim tuğla koymuş? Hiç kimsenin haberi yok. Herkes binasını kontrol etsin. Benim başıma geldi. Kimsenin başına gelmesin. İlk depremde zaten burası bu hale geldi. Herkesin evinde çatlaklar var çünkü bina çökmüş. Kimse bizi sormuyor. Nereye gidiyorsak kapılar suratımıza kapanıyor. Biz bunu gündeme getirdikçe önümüz kesiliyor. Kolonlardan demir kesmek ne demek? Bu, insanların bacağını kesmek demek. Yukarıda oturan ailelerin bacaklarını kesmek demektir" dedi.

'8 KOLON ÇATLAK'

Apartmandaki 4 kolonun tuğladan yapıldığını belirten Bahaddin Ersöz (45) ise "Binamızın 4 tane kolonu tuğladan yapılmış ve geriye kalan 8 kolonumuzun hepsi de çatlamış. Tüm kolonlar patlamış. 18 dairemiz var ve altta da 2 dükkan var. Bütün daireleri gezdik. Çoğu duvarlar yere düşmüş ve dairede bütün kolonlar patlak. Kimi dairede 2 kimi dairede 3 kolon patlak. Biz şunu istiyoruz; insan hayatı bu kadar ucuzsa bu insanlar niye dışarıda? Burayı yaptıran mimar, müteahhit, bize satan insan, şu ana kadar niye kimse onlarla bir diyalog halinde olmamışlar? Bunların bir an önce yargılanmasını istiyoruz. Bina sakinleri olarak dilekçelerimizi yazdık. Binayı yapan mimar ve bize bu evleri satan insanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Dilekçelerimizi de teslim ettik bugün" dedi.

Apartmanın altındaki giyim mağazasının işletmecisi Ali Çelik (33) de iş yerini açtıktan 5 gün sonra depremin yaşandığını aktararak, "Ben buranın işletmecisi olarak burada ay başında iş yerimi açtım. 5 gün sonra depremden zarar gördü. Şu an iş yerimde herhangi bir eşya yok. Yağmalandı burası" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

