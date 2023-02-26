Batman Petrolspor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor depremzedeler için sahaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Petrolspor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor depremzedeler için sahaya çıktı

DHA

Batman Petrolspor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor depremzedeler için sahaya çıktı


Arif ARSLAN Bayram AYHAN / BATMAN, (DHA) Batman Petrolspor ile Siirt İl Özel İdaresi Spor arasında depremzedeler yararına düzenlenen dostluk maçında taraftarlar, maçın 4´üncü dakikasının 17´nci saniyesinde depremzedelerin anısına sahaya atkı ve berelerini attı. Karşılaşma sonunda toplanan 300 bin TL depremzedelere bağışlanacak. 
2´nci Lig Beyaz grup temsilcisi Batman Petrolspor ile 3'üncü Lig ekibi Siirt İl Özel İdaresi Spor, depremzedeler yararına düzenlenen dostluk maçında sahaya çıktı. Batman Yeni Şehir Stadyumunda oynanan karşılaşmada taraftarlar siyah giyinerek tribünde yer aldı. Kahramanmaraş´ta 6 Şubat saat 04.17´de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin anısına maçın 4´üncü dakikasının 17´nci saniyesinde taraftarlar sahaya atkı ve berelerini attı. Karşılaşmanın diğer dakikalarında ise depremden etkilenen illerin plakası okundu. Batmanlı taraftarlar da, plakalara karşılık `burada´ diye tezahüratta bulundu. Karşılaşma Batman Petrolspor´un 2-1´lik üstünlüğü ile sona erdi.
AKBAŞ: YAKLAŞIK 300 BİN TL TOPLANDI
İki kulübün de başkanlarının izlediği karşılaşmada yaklaşık 300 bin lira toplandı. Batman Petrolspor Başkanı Abdulvahap Akbaş, gelirin depremzedelere bağışlanacağını belirterek, "Depremde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyoruz. İki komşu il olarak yaraların sarılmasına bir nebze katkımız olması için böyle bir organizasyon düzenledik. Hem Batman kamuoyu hem de Siirt kamuoyu kampanyaya destek verdi. Biletlerin çoğu `çevrimiçi´ olarak satıldı. Henüz rakamlar tam netlik kazanmadı ama yaklaşık 300 bin TL bir bağış var. Tüm geliri depremzedelere bağışlayacağız. Bağışta bulunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Siirt İl Özel İdaresi Spor Başkanı Hıfzullah Canpolat ise, karşılaşmaya ilgi gösterenlere teşekkür ederek, "Siirt ile Batman´ın her zaman ayrı bir hukuku var. Komşu iki il olarak depremin vurduğu bölgelerde bir nebze katkı olsun diye dostluk maçında karşılaştık. Kampanyaya ilgi gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet diliyoruz" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftarların maça gelişi
Taraftarların görüşleri
Atkı ve berelerin sahaya atılması
Petrolspor Kulüp Başkanı Akbaş'ın açıklamaları
Siirt Özel İdarespor başkanının açıklamaları
Stadyumdan genel görüntülerDHA-Spor Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Bayram AYHAN
2023-02-26 18:31:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman Petrolspor ile Siirt İl Özel İdaresi depremzedelere destek maçında karşılaştı
YEREL HABERLER Batman Petrolspor ile Siirt İl Özel İdaresi ...
(Görüntülü) EŞİ VE OĞLUYLA ENKAZDAN KURTARILAN EMEKLİ ÖĞRETMEN: BİNA YERLE BİR OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) EŞİ VE OĞLUYLA ENKAZDAN KURTARILAN EMEKLİ ...
Eşi ve oğluyla enkazdan kurtarılan emekli öğretmen: Bina yerle bir oldu
YEREL HABERLER Eşi ve oğluyla enkazdan kurtarılan emekli öğretmen: ...
Kolonların tuğladan yapıldığını belirten apartman sakinleri suç duyurusuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kolonların tuğladan yapıldığını belirten apartman ...
(Görüntülü) BATMAN&#039;DA RAMAN APARTMANI&#039;NDA PATLAYAN KOLONLARDAN TUĞLA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BATMAN'DA RAMAN APARTMANI'NDA ...
Batman'da Raman Apartmanı'nda patlayan kolonlardan tuğla çıktı
YEREL HABERLER Batman'da Raman Apartmanı'nda patlayan kolonlardan ...
Batman Petrolspor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor, depremzedeler için dostluk maçı yapacak
YEREL HABERLER Batman Petrolspor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.