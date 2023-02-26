Batman Petrolspor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor depremzedeler için sahaya çıktı

Arif ARSLAN Bayram AYHAN / BATMAN, (DHA) Batman Petrolspor ile Siirt İl Özel İdaresi Spor arasında depremzedeler yararına düzenlenen dostluk maçında taraftarlar, maçın 4´üncü dakikasının 17´nci saniyesinde depremzedelerin anısına sahaya atkı ve berelerini attı. Karşılaşma sonunda toplanan 300 bin TL depremzedelere bağışlanacak.
2´nci Lig Beyaz grup temsilcisi Batman Petrolspor ile 3'üncü Lig ekibi Siirt İl Özel İdaresi Spor, depremzedeler yararına düzenlenen dostluk maçında sahaya çıktı. Batman Yeni Şehir Stadyumunda oynanan karşılaşmada taraftarlar siyah giyinerek tribünde yer aldı. Kahramanmaraş´ta 6 Şubat saat 04.17´de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin anısına maçın 4´üncü dakikasının 17´nci saniyesinde taraftarlar sahaya atkı ve berelerini attı. Karşılaşmanın diğer dakikalarında ise depremden etkilenen illerin plakası okundu. Batmanlı taraftarlar da, plakalara karşılık `burada´ diye tezahüratta bulundu. Karşılaşma Batman Petrolspor´un 2-1´lik üstünlüğü ile sona erdi.
AKBAŞ: YAKLAŞIK 300 BİN TL TOPLANDI
İki kulübün de başkanlarının izlediği karşılaşmada yaklaşık 300 bin lira toplandı. Batman Petrolspor Başkanı Abdulvahap Akbaş, gelirin depremzedelere bağışlanacağını belirterek, "Depremde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyoruz. İki komşu il olarak yaraların sarılmasına bir nebze katkımız olması için böyle bir organizasyon düzenledik. Hem Batman kamuoyu hem de Siirt kamuoyu kampanyaya destek verdi. Biletlerin çoğu `çevrimiçi´ olarak satıldı. Henüz rakamlar tam netlik kazanmadı ama yaklaşık 300 bin TL bir bağış var. Tüm geliri depremzedelere bağışlayacağız. Bağışta bulunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Siirt İl Özel İdaresi Spor Başkanı Hıfzullah Canpolat ise, karşılaşmaya ilgi gösterenlere teşekkür ederek, "Siirt ile Batman´ın her zaman ayrı bir hukuku var. Komşu iki il olarak depremin vurduğu bölgelerde bir nebze katkı olsun diye dostluk maçında karşılaştık. Kampanyaya ilgi gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet diliyoruz" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftarların maça gelişi
Taraftarların görüşleri
Atkı ve berelerin sahaya atılması
Petrolspor Kulüp Başkanı Akbaş'ın açıklamaları
Siirt Özel İdarespor başkanının açıklamaları
Stadyumdan genel görüntülerDHA-Spor Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Bayram AYHAN
2023-02-26 18:31:56
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