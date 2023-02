Batman'da muhtar Fatma, 16 depremzede aileyi mahalledeki evlere yerleştirdi

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Batman´da Fatma Türkan, muhtarı olduğu Sağlık Mahallesi´ne 16 depremzede aileyi yerleştirdi. Depremzedeleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideren Türkan, "Sonuna kadar onlara sahip çıkacağız. Bizler de sel felaketini yaşayan bir halk olarak bunun acısını yaşamıştık ve biz onları daha iyi anlıyoruz şimdi. Biz halk olarak onlara kucak açıyoruz ve bunun da devamı gelecektir. Bu bir sefere mahsus değildir. Her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 12 bin depremzede, Batman´a gelerek yaşamaya başladı. Fatma Türkan da, muhtarı olduğu Sağlık Mahallesi´ne 16 aileyi yerleştirerek beyaz eşya ve gıda ihtiyaçlarını gideriyor. Batman halkının da depremzedelere yardımcı olduğunu belirten Muhtar Türkan, "Ülkemiz büyük bir deprem yaşadı. Deprem sonrasında 12 bin depremzede Batman'a geldi. Bu depremzedelerden 16 tanesi mahallemize yerleştiler. Biz mahalleli olarak, Ev ihtiyacı olanlara ev temin ettik. Beyaz eşya ihtiyacı olanlara beyaz eşya temin ettik. Gıda ihtiyacı olanlara gıdayı temin ettik. İhtiyaçlarını birebir halkımızdan, hayırseverlerden ulaşarak temin edip, kendilerine ilettik. Hep birlikte depremzedelere kucak açarak iyi niyetlerini gösterdiler. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar ve yapmaya da devam ediyorlar. Sonuna kadar onlara sahip çıkacağız. Bizler de sel felaketini yaşayan bir halk olarak bunun acısını yaşamıştık ve biz onları daha iyi anlıyoruz şimdi. Biz halk olarak onlara kucak açıyoruz ve bunun da devamı gelecektir. Bu bir sefere mahsus değildir. Her zaman yanlarında olacağız" dedi.

`TANIŞIR TANIŞMAZ BİZE HER KAPIYI AÇTILAR´

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2´nci katında depreme yakalanan ve ağır hasarlı evine giremeyen Ayten İkincisoy, Batman´a gelen depremzedeler arasında. İkincisoy, "Şimdi Batman'da yaşıyoruz. O an dünya yıkıldı zaten. Ölüyoruz, dedik. Çünkü duvarlar üstümüze üstümüze geliyordu. Elektrikler gitti. Çocuklarımı ve eşimi uyandırdım. Kendimizi dışarı attık. Hava yağmurluydu ve geceydi. O yüzden tekrar dönüp montları aldım. Sabaha kadar dışarıda kaldık. Sabah içeri geçtik. Gündüz yine deprem oldu. Baktık duvarlar yine üstümüze geliyor, evden çıktık. Batman'da eşimin bir arkadaşı vardı. Bir abla bizi 2 aylığına misafir edecek. Eşim de iş bulursa burada kalırız. Allah razı olsun. Zaten tanışır, tanışmaz çok şükür her kapıyı bize açtılar. Hepsi de muhtar ablanın sayesinde. Zaten burayı bilmiyoruz. O her yere bizi yönlendirdi" diye konuştu. (DHA)

