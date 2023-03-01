Batman´da park halindeki otomobil yandı

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Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN´da, park halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Seyirler Mahallesi´nde park halindeki 27 E 5971 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Otomobil, bir süre sonra alev aldı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale gelirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-03-01 10:24:37



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