Batman Petrolspor-Siirt Özel İdare Spor maçının geliriyle 280 aileye çadır desteği sağlandı



Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)Batman'da depremzedeler yararına oynanan Batman Petrolspor-Siirt Özel İdare Spor karşılaşmasında elde edilen gelirle 280 ailenin çadır ihtiyacı karşılandı.

26 Şubat´ta Batman Yeni Şehir Stadyumunda depremzedeler yararına düzenlenen Batman Petrolspor-Siirt Özel İdare Spor müsabakasında toplanan bağışlar, depremzedelere bağışlandı. Batman Petrolspor Başkanı Abdulvahap Akbaş, karşılaşmada 314 bin 400 lira bağışın toplandığını ifade ederek, "Batman Petrolspor ile Siirt Özel İdarespor´un düzenlendiği dostluk maçında 314 Bin 400 TL bağış toplandı. Bağışta bulunan tüm Batman ve Siirt kamuoyuna teşekkür ediyoruz. Elde ettiğimiz bu gelirle Kahramanmaraş´taki 280 depremzedenin çadır ihtiyacını karşıladık. 30 bin 100 metrekarelik çadırı ailelere ulaştırdık. Ayrıca deprem bölgesine ilk günlerde de yönetim kurulumuzun aldığı kararla üç gün sıcak yemek dağıtımında bulunduk. Bunun yanı sıra satışa çıkarılan 4 futbolcumuzun forma gelirleri de depremzedelere bağışlandı. Batman´a yerleşen depremzede bazı ailelere de kira ve ev eşyası yardımında bulunduk" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2023-03-03 19:16:01



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