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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da baraj havzasında deprem sonrası obruk oluştu

DHA

Batman'da baraj havzasında deprem sonrası obruk oluştu


Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'daki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı havzasında, depremlerin ardından obruk meydana geldi. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, "Deprem, doğrudan obruğu oluşturmuyor ama sarsıntılar, obruğun oluşumunu hızlandırmış oluyor" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Batman'ın Beşiri ilçesinin 25 kilometre uzaklığındaki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı havzasında, çapı 100 metreyi bulan obruk oluştu. Yakınlarında yerleşim yerinin de bulunduğu obruğun, depremlerin ardından meydana geldiğini belirten Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, obruk çevresinde çok sayıda eski oluşumlu dairesel yapılar olduğunu da söyledi. Depremlerin, obruk oluşumunu hızlandırdığını belirten Prof. Dr. Eren, bölgeyi değerlendirerek, "Çevrenin jeolojisine baktığımız zaman bölgedeki en yaşlı birimimiz Midyat grubuna ait kireç taşlarıdır. Onun üzerinde de Germav formasyonu bulunuyor. En genç birimimiz ise Şelmo formasyonudur. Burada da çok az bir alüvyal örtü görüyoruz, bu obruğun olduğu bölgede. Tabi deprem doğrudan obruğu oluşturmuyor ama bölgede bulunan jipslerin erimesiyle yer altında oluşan boşluklar, zaman içerisinde yukarı yükselerek en üstünde ince bir şapka bulunduruyor. Deprem sarsıntıları bu şapkaların çökmesini, diğer bir deyişle obruğun oluşumunu hızlandırmış oluyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2023-03-07 14:17:02

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