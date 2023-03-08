Tuba, durakta beklerken boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

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Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da Tuba Atılgan (33), Dünya Kadınlar Günü´nde durakta otobüs beklerken, ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Murat Atılgan (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Atılgan, takip ettiği boşanma aşamasındaki kadın kuaförü olan eşi Tuba Atılgan'a, otobüs durağında beklediği sırada tabancayla ateş etti. Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Bu sırada durakta bulunan ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, Tuba Atılgan´ın cenazesi ise otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna gönderildi.

Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi´ndeki evini ateşe veren Murat Atılgan, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-03-08 11:57:40



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