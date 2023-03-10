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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul bahçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı öğretmen ile öğrencisi yaralandı

DHA

Okul bahçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı öğretmen ile öğrencisi yaralandı


Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da okul bahçesine giren sahipsiz köpek, teneffüsteki öğrenci ve öğretmene saldırıp, yaraladı. Köpeğin saldırısına uğrayan Tarih Öğretmeni Mehmet Nuri Çelik, "Okul bölgemizde ciddi oranda sokak köpeği var. Öğrencilerimiz ve bizler için ciddi bir tehlikedir. Yetkililerden önlem almalarını istiyoruz" dedi.
Olay, dün Batman Sosyal Bilimler Lisesi´nin bahçesinde yaşandı. Okul bahçesine giren sahipsiz köpek, bahçedeki bir öğrenciye saldırdı. Köpeğin öğrencisine saldırıp ısırdığını gören Tarih Öğretmeni Mehmet Nuri Çelik, köpeğe müdahale ederek, dışarıya çıkarmak istedi. Bu sırada köpek Çelik´e de saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpek kaçarken, çeşitli yerlerinden yaralanan Çelik ve öğrencisi, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Okul bölgesinde çok sayıda köpeğin olduğunu belirten öğretmen Mehmet Nuri Çelik, "Perşembe günü öğlen saatlerinde teneffüs sırasında öğrencilerimiz bahçedeyken nereden geldiğini bilmediğimiz bir sokak köpeği öğrencimize bahçede saldırdı. Ayağını iki yerden ısırdı. Ciddi şekilde yaraladı. Öğrencimizi köpekten kurtardıktan sonra köpeği bahçenin dışına çıkarmaya çalışırken köpek bana da saldırdı. Kolumu iki yerden ısırdı. Ciddi şekilde beni yaraladı. 112'yi aradık hastaneye gittik ve gerekli tedavilerimizi olduk. Durumum iyi şu anda. Şükürler olsun. Fakat okul bölgemizde ciddi oranda sokak köpeği var. Öğrencilerimiz ve bizler için ciddi bir tehlikedir. Yetkililerden önlem almalarını istiyoruz. Hastanede gerekli aşılar yapıldı. Tetanoz ve kuduz aşısı yapıldı. Pansuman yapıldı. İlaç verildi. Tedavimiz devam ediyor. Köpeğin bulunup bulunmadığı ile ilgili herhangi bir bilgi alamadık. Belediye bulmaya çalışmış fakat bulunmadığı ile ilgili bilgi aldık" dedi. 
'ACİL ÖNLEM ALINMALI'
Memur-Sen Şube Başkanı Şehmus Önlü ise daha önce Van´da da bir öğrencinin köpek saldırısı sonucu öldüğünü hatırlatarak, acil önlem alınmasını söyledi. Önlü, şöyle konuştu:
"Son dönemde sokak köpeklerinin ne yazık ki başıboş olması nedeniyle ciddi anlamda okullarımızda tehlike saçmaya başladı. En son Van ilimizde bir öğrencimizi ne yazık ki kaybettik. Aynı durumun başka yerlerde de yaşanmaması için yetkililerden acil önlem alınmasını talep ediyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-03-10 19:13:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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