Öğrencilerin yaptığı tabloların geliri, depremzedelere bağışlanacak

Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN TOBB Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinin 'Bir fırça da sen at' sloganıyla resmettiği 25 tablo, valilik koordinesinde düzenlenen kermeste sergilendi. Tabloların satışından elde edilecek gelir, depremzedeler için bağışlanacak.

Batman TOBB Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladıkları tablolar, depremzedeler için satışa çıkarıldı. 'Bir fırça da sen at' sloganıyla öğrencilerin resmettiği 25 tablo, Batman Valiliği koordinesinde düzenlenen kermeste sergilendi. 10 resim öğretmeni ve 150 öğrenci ile eğitim-öğretimin sürdüğü okulda resmedilen tabloların satışından elde edilecek gelirin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için bağışlanacağını anlatan okul müdürü Veysi Aksoy, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte ülkemizin yaşamış olduğu felaket nedeniyle depremzede ailelere destek olmak amacıyla katkı sunmaya hazırız. Batman Valiliği'nin koordinesinde düzenlenen kermeste yer aldık. Yaptığımız tablolarımızı satışa çıkararak depremzedelere destekte bulunmaya çalışıyoruz. 25 tablomuzu satışa sunduk. Elimizde çok sayıda tablo var ve mevcut tabloların satışının gerçekleşmesi halinde tekrar ilave katkı yapabiliriz. Resim atölyelerimiz var. Bu atölyelerde yapılan çalışmalarla deprem bölgesindeki ailelere ve çocuklarımıza her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Atölyelerimizi deprem bölgesinden gelen çocuklara da açmaya hazırız. 10 resim öğretmenimiz ve 150 resim öğrencimiz var. Öğrenci ve öğretmenlerimizle bu atölyelerde destek sunuyoruz. 'Bir fırça da sen at' kampanyasında öğrencilere destek sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Resim öğretmeni Hamit Can ise deprem bölgesinde yaşananları unutamadıklarını ve bu bölgelerde yeni yapılacak okulları fırçalarıyla süslemeye hazır olduklarını belirterek "Deprem bölgesinde yaşayan çocuklara renk katabilmek adına kendi boya ve fırçalarımızla, orada yapılacak yeni okullar ve duvarları tablo olarak süslemek için elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız. Öğrencilerimizin hazırladığı 25 tabloyu valiliğin 3 gün sürdüreceği kermese sunduk. Sağlanacak gelirin tümünü deprem belgesine bağışlayacağız" diye konuştu.

Resim bölümü öğrencilerinden Simay İpek de kampanyada yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Şu an deprem bölgesinde yaşayan insanlar için okulda çalışmalar yapmaktayız. Depremzedelere bir umut olabilirsek ne mutlu bize" dedi. DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2023-03-11 13:38:45



