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Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)-BATMAN'da polisin durduğu TIR'da yapılan aramada 7 kilo 65 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından uyuşturucu madde getireceği belirlenen TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, çantada 11 paket halinde 7 kilo 65 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-03-14 13:27:42



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