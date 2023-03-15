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Suriye´de bomba düşen evlerinde yüzü yanan Evin, 109 ameliyat oldu

DHA

Suriye´de bomba düşen evlerinde yüzü yanan Evin, 109 ameliyat oldu


Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)SURİYE´nin Kamışlı bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı 2013´te, atılan bombaların düştüğü evde Menal Hacıibrahim (30) öldü, o zaman 3 yaşında olan kızı Evin Hacıibrahim (13) ise yaralandı. Vücudunun büyük kısmı ile yüzünün tamamı yanan, babası Rezan Hacıibrahim ile Türkiye´ye sığınıp, Batman´a yerleşen Evin, 10 yılda 109 ameliyat oldu. Şu an ilkokul 3´üncü sınıfa giden Evin, "Okulda herkes benimle dalga geçiyor. Ameliyat olmak, sağlığıma kavuşmak istiyorum. Yüz nakli olmak istiyorum" dedi.
Suriye'nin Kamışlı bölgesinde 2013 yılında yaşanan şiddetli çatışmalarda atılan bombalardan birinin düştüğü evde Menal Hacıibrahim öldü, o tarihte 3 yaşında olan kızı Evin ise yaralandı. Vücudunun büyük bir kısmı ile yüzünün tamamı yanan Evin, babası Rezan Hacıibrahim ile Türkiye'ye geldi. Batman´da Bahçelievler Mahallesi´nde yaşamaya başlayan babakız geçimlerini de pamuk şeker yapıp satarak sağlamaya başladı. 10 yıllık süreçte Batman´ın yanı sıra Malatya, Adana ve Antalya´da birçok kez tedavi gören Evin, bugüne kadar 109 kez ameliyat geçirdi. Hacıibrahim, tedavi süreci nedeniyle okula geç başlayan ve ilkokul 3´üncü sınıfta okuyan kızı Evin´in ameliyatı için destek istedi.
`109 AMELİYAT YAPILDI AMA SAĞLIĞINA KAVUŞAMADI´
Oturdukları evin altında, aldığı bir makineyle pamuk şeker yaparak geçimini sağlayan Rezan Hacıibrahim, "2013´te Türkiye'ye geldim. Evim bombalandı. Karım öldü. Şu anda Türkiye'de yaşıyorum. Kızımın ameliyatı için çok hastaneyi dolaştım. Şu ana kadar 109 ameliyat yapıldı ama hala tedavisine kavuşamadı. 10 yıldır tedavisi ile uğraşıyorum. Doktorlar eğer tedavisi yapılmazsa kansere dönüşeceğini söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Kızımın sağlığı için, tedavisi için ameliyat yapılmasını istiyoruz. Durumumuz da yok. Türkiye ve Türk milletine de teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 
`SOKAKTAN VE OKULDAN RAHAT GEÇMEK İSTİYORUM´
Yüzündeki yaralar nedeniyle akranlarının kendisiyle alay ettiğini belirten Evin, yüz nakli olarak sağlığına kavuşmak istediğini belirterek, "Okulda herkes benimle dalga geçiyor. Cumhurbaşkanının yanına gitmek istiyorum. Ameliyat olmak istiyorum. Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Yüz nakli olmak istiyorum. Sokaktan ve okuldan rahat geçmek istiyorum" ifadelerin kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-03-15 11:18:05

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