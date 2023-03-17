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Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da, TIR'ın arkadan çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Güney çevreyolunda meydana geldi. Seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 B 4897 plakalı TIR, 72 AAY 582 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-03-17 23:38:26



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