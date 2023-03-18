Parktaki banka bırakılan çanta, fünyeyle patlatıldı

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Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN Belediye binasının yanındaki parkta, banka bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlattı. Çantadan bir kadına ait kişisel eşyalar çıktı.

Batman Belediye binasının yanındaki parkta cadde tarafındaki bankın üzerinde, bugün saat 13.00 sıralarında sahipsiz çantayı fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Parkın çevresi, araç ve yaya trafiğine kapatılarak bomba imha uzmanı çağırıldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından, bomba uzmanı polis, çantayı fünyeyle patlattı. Çantadan bir kadına ait kişisel eşyalar çıkarken, kapatılan yol, tekrar trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-03-18 15:29:43



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