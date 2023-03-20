Otomobil, sürüye çarptı; sürücü yaralandı, 16 koyun öldü

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da otomobilin sürüye çarptığı kazada sürücü yaralandı, 16 koyun öldü.
Kaza, gece saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçirilmek istenen koyun sürüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücü yaralandı, 16 koyun öldü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye kaldırdı. Ölü koyunlar ise belediye ekiplerince toplandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-03-20 11:58:13
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.