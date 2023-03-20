Otomobil, sürüye çarptı; sürücü yaralandı, 16 koyun öldü

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Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da otomobilin sürüye çarptığı kazada sürücü yaralandı, 16 koyun öldü.

Kaza, gece saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçirilmek istenen koyun sürüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücü yaralandı, 16 koyun öldü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye kaldırdı. Ölü koyunlar ise belediye ekiplerince toplandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-03-20 11:58:13



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