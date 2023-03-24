Batman'da adliye önünde kavga kamerada

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, silahlı kavga nedeniyle davalık olan taraflar ve aileleri duruşma sonrası adliye önünde yine kavga etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Batman Adliyesi'nde bugün sabah saatlerinde aralarındaki silahlı kavga nedeniyle davalık olan V.İ. ve G.S. ile aileleri, katıldıkları duruşma sonrası tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Adliye polisi taraflara müdahale ederek ayırdı, 2 kişi gözaltına alındı.
Kavga anı, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-03-24 17:04:52
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