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Batman'da husumetli aileler arasındaki taş- sopa ve silahlı kavga kamerada: 2 yaralı, 11 gözaltı

DHA

Batman'da husumetli aileler arasındaki taş- sopa ve silahlı kavga kamerada: 2 yaralı, 11 gözaltı


Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da, husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polisin müdahalesiyle sonlanan olayda 11 kişi gözaltına alınırken, kavga anları ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet olduğu ileri sürülen iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ismi öğrenilemeyen 2 kişi, atılan taşlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis tarafların kavgayı sonlandırması için havaya uyarı ateşi açtı. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınırken, kavga anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-03-25 23:04:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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