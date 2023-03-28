Batman'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

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Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 330 gram bonzai, 0,22 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ile hassas terazi ele geçirildi.

3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-03-28 11:26:43



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