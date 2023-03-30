Barışmak için AVM'de buluştuğu dini nikahlı eşi ile arkadaşını bıçakla yaraladı



Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da H.B. (35), barışmak için AVM´de buluştuğu dini nikahlı eşi E.U. (25) ve yanındaki kadın arkadaşı Z.U.´yu bıçakla yaraladı. İki kadın da hastaneye kaldırılırken, H.B. ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki bir AVM´de meydana geldi. 4 çocuk annesi E.U., iddiaya göre kadın arkadaşı Z.U. ile beraber, bir süredir aralarında sorunlar olan dini nikahlı eşi H.B. ile barışmak için bir araya geldi. Çift arasında başlayan sözlü tartışmada H.B., bıçakla E.U. ile yanındaki arkadaşı Z.U.'yu yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan H.B. ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-03-30 00:56:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.