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Barışmak için AVM'de buluştuğu dini nikahlı eşi ile arkadaşını bıçakla yaraladı

DHA

Barışmak için AVM'de buluştuğu dini nikahlı eşi ile arkadaşını bıçakla yaraladı


Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da H.B. (35), barışmak için AVM´de buluştuğu dini nikahlı eşi E.U. (25) ve yanındaki kadın arkadaşı Z.U.´yu bıçakla yaraladı. İki kadın da hastaneye kaldırılırken, H.B. ise gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki bir AVM´de meydana geldi. 4 çocuk annesi E.U., iddiaya göre kadın arkadaşı Z.U. ile beraber, bir süredir aralarında sorunlar olan dini nikahlı eşi H.B. ile barışmak için bir araya geldi. Çift arasında başlayan sözlü tartışmada H.B., bıçakla E.U. ile yanındaki arkadaşı Z.U.'yu yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan H.B. ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-03-30 00:56:22

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