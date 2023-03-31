Sokak röportajında muhalefeti tehdit eden şüpheli adli kontrolle serbest

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da sosyal medyada yayınlanan sokak röportajında muhalefete yönelik tehditleri nedeniyle gözaltına alınan İsmail Cevher Kasımoğlu, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Batman´da sosyal medya üzerinden yapılan bir sokak röportajında İsmail Cevher Kasımoğlu, muhalefet partileri kastederek, "Ben o köpeklere oy vermem, ateistlere vermem, kafirlere vermem. Dinsizlere vermem. Biz devletçiyiz. Devleti de savunuyoruz. Köpeklere oy vermeyiz. Onları destekleyen de onlar gibi kafirdirler. Bunlar Kuran-ı Kerim´e düşmandırlar. Dine düşmandırlar. Nerede ekonomi kötü. Erdoğan´a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz cihada hazırız" ifadelerini kullandı. Kasımoğlu, 2 gün önce de sosyal medyadan paylaşım yaparak herhangi bir terör örgütüne mensup olmadığını, öfkeyle bu sözleri kullandığını belirterek özür diledi.
Kasımoğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı´nca başlatılan soruşturma kapsamında dün `Halkı kin ve düşmanlığa tahrik´ suçundan gözaltına alındı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
İfadesinde, pişman olduğunu söyleyen Kasımoğlu, röportajda kendisinden önce konuşan birinin devleti eleştirdiğini ve buna sinirlendiğini belirterek o sözleri kullandığını kaydetti. Kasımoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-03-31 14:12:01
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