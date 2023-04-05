Otomobilin çocuğa çarptığı kaza kamerada

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Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Onur H. (9) yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 3 Nisan´da Cudi Mahallesi Körük Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Onur H.´ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Onur H. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Onur H., tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailenin şikayetçi olmaması üzerine sürücü serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-04-05 17:39:39



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