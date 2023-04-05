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HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Bize en büyük zulmü yapan AK Parti'nin kendisidir

DHA

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Bize en büyük zulmü yapan AK Parti'nin kendisidir


Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Batman'da düzenlenen iftar programına katıldı. Buldan, "AK Parti ve MHP´nin ittifak yaptığı partileri asla dillendirmeyin. Çünkü biz biliyoruz ki AK Parti´nin kendisi en büyük hukuksuzluktur, en büyük kötülüktür, en büyük zulmü yapan bize AK Parti'nin kendisidir. İttifak yaptığı partilerle hiç uğraşmayın. Bizim derdimiz AK Parti'yledir, AK Parti'yi göndermekledir. O yüzden size güveniyoruz" dedi. 
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Pazaryeri Mahallesindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına Buldan'ın yanı sıra partisinin Batman milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Felaknaz Uca ile Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer de katıldı.
'HDP'NİN YENİ ADRESİ; YEŞİL SOL'DUR''
İftar programında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Yeşil Sol Parti´nin Batman´da 5 milletvekilini de kazanacağını belirterek, "Bildiğiniz gibi 14 Mayıs tarihinde önemli bir seçim yapılacak. Bu seçim geleceğimizi belirleyecek. Bu seçim yarınlarımızı belirleyecek. Kürtlerin Alevilerin, Ermenilerin, Süryanilerin bu ülkede ezilenlerin, yok sayılanların, inkar edilenlerin bir seçimi yapılacak. Biz inanıyoruz ki bu seçimde aydınlık ile karanlık arasında tercih yapmak isteyenler aydınlığı seçecek. Biz inanıyoruz ki demokrasi ile faşizm arasında tercih yapmak isteyenler demokrasiyi seçecek ve biz inanıyoruz ki 21 yıldır bu ülkeyi yönetenleri göndermek için halkımız sandıklara gidecek, oylarını kullanacak. Her türlü hukuksuzluğu yapan bir iktidar ile karşı karşıyayız. İnkarı yapan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bizlere her türlü kumpası, bizlere her türlü hukuksuzluğu yapan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama şunu da biliyoruz ki bizden korkuyorlar. HDP´den korkuyorlar. HDP´den korktukları için kumpas davalar açtılar. HDP kapatma davası da Kobani kumpas davası da onun dışındaki bütün davalar bizden korktukları için yapıldı. Ama biz yeni bir yol seçtik. Seçmenimizi tabanımızı, halkımızı alternatifsiz bırakmadık. Tercihsiz bırakmadık. İşte bu yeni adres Yeşil Sol´dur. HDP´nin yeni adresi Yeşil Sol´dur. Ben inanıyorum ki Batman´da bu dönem 5-0 yapacağız" dedi.
'DERDİMİZ AK PARTİ'Yİ GÖNDERMEK'
Buldan, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu ülkeyi yönetenlere Batman´dan bir ders vereceğiz ve onlara Yeşil Sol´un gücünü Batman´dan göstereceğiz. İşte bunun için elbette ki çalışmak lazım. Gecegündüz demeden, 7/24, mutlaka çalışarak bizden olmayan insanları bize oy vermeye ikna ederek, bu ülkenin geleceğini Yeşil Sol´la belirlemek üzere, insanlarımızı ikna edip bu dönem daha büyük bir başarıyla ve daha artı insanlarla temsiliyetle parlamentoda büyük bir güç olmanın yolu, elbette ki 14 Mayıs tarihinde büyük bir başarı elde etmektir. Bundan dolayı hiçbir şeye takılmayın. AK Parti ve MHP´nin ittifak yaptığı partileri asla dillendirmeyin. Çünkü biz biliyoruz ki, AK Parti´nin kendisi en büyük hukuksuzluktur, en büyük kötülüktür, en büyük zulmü yapan bize AK Parti'nin kendisidir. İttifak yaptığı partilerle hiç uğraşmayın. Bizim derdimiz AK Parti'yledir, AK Parti'yi göndermekledir. O yüzden size güveniyoruz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-04-05 22:42:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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