BATMAN'da, ayrılan nişanlı çiftin aileleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Seyitler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çift arasında atılan nişan nedeniyle iki aile husumet başladı. İddiaya göre, kız tarafı, bir süre önce bozulan nişanın ardından, kızı başkasıyla nişanlamak istedi. Bunu duyan erkek tarafı ise kız tarafıyla konuşmak istedi. İki aile arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ailelerden 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis tarafları ayırmak için TOMA ve biber gazıyla kavgaya müdahale etti. Olayla ilgili gözaltılar olduğu öğrenildi. (DHA)Görüntü Dökümü
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Arşiv hastane görüntüsüHaber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-04-06 01:35:37
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.