Batman'da tüm betonarme yapılarda radye temel zorunlu olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da tüm betonarme yapılarda radye temel zorunlu olacak

DHA

Batman'da tüm betonarme yapılarda radye temel zorunlu olacak


Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kentte yapılacak olan imar planı ve inşaatlarda uygulanacak 14 yeni şartı açıklayarak, tüm betonarme yapılarda radye temelin zorunlu olacağını ve kaçak yapıya asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Valilik Toplantı Salonu'nda Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardında yaptıkları çalışmalarda, kentte, bundan sonra yapılacak olan yeni imar planı ve inşaatlarda uygulanacak şartları açıkladı. Şehir merkezinin 4 bin 600 hektarlık alanda kurulu olduğunu ifade eden Vali Canalp, "Bizim buna ilave olarak 4 bin 230 hektarlık yeni bir imar alanı ilave ediyoruz. Dolayısıyla şu anki Batman'daki nüfusumuz 460 bindir. Bu nüfus 850 bin dahi olsa yapmış olduğumuz ilave imar planı 850 bin nüfusun da ihtiyacını karşılayacak niteliktedir ve ebattadır. Kaçak yapılaşmaya da asla müsaade etmeyeceğiz. Yapılar ne olursa, kim yapmış olursa olsun asla müsamaha etmeden, yapılmış olan her bir kaçak yapıyı yıkacağız. Geçmişte yapılmış olan hataların tekrar etmemesi gerekiyor. Artık Batman'da kaçak yapı yapılamıyor. Kimse yapmıyor. Neden? Çünkü belediye idaresi, devlet idaresi sağlam duruyor. Kaçak yapılaşma artık bizim gündemimizde yoktur" dedi.
Vali Canalp, depremin ardından gerçekleştirilen çalışmalarda, bundan sonra kentte yapılacak yapılarla ilgili belli şartların geçerli olacağını belirterek, şunları söyledi:
"Tüm betonarme yapılarda radye temel yapılması zorunlu. Konut alanı, ticari artı konut alanı olarak imar planında 3 kat üzeri olan parsellerde yapılacak yapılarda bodrum kat yapılması zorunludur. İmar planlarında konut alanı, ticari artı konut alanı ve ticaret alanı olarak gösterilen parsellerde asma kat yapılamaz. Konut alanı ve ticaret artı konut alanı olarak gösterilen parsellerde kolon ve perde yüzey alanı minimum saçaklar dahil normal kat alanını yüzde 2'si olacaktır. Yüzey alanlarından minimum yüzde 1'i perde olarak yapılacaktır. Bina köşelerinde deprem perdeleri yapılması zorunludur. Ana merdivenler ve yangın merdivenlerinin kat ve ara sahanlıklarının uygun yerlerinde perdeler yapılacaktır. Asansörlerin çevresinde 3 tarafı perde olacak şekilde uygulama yapılması zorunludur. İmar planında 2 kat üzeri olan betonarme yapılarda minimum C30 beton kullanılacaktır. Kapalı ve açık çıkmaların bulunduğu bina cephelerinde; çatı saçağında yapılan döşemeler hariç, tüm konsollar 1,50 metre ile sınırlandırılacaktır. Kapalı ve açık çıkmaların bulunduğu kısımlarda kolonlar kirişlerle bağlanarak çerçeve sistem tamamlanacaktır ve süreklilik 2 yönde sağlanacaktır. Tüm konsollar (kapalı ve açık) için moment çerçevesi tamamlanacaktır. İmar planlarında konut alanı ve ticaret alanı olan parsellerde yapılacak yapıların kolon ve perde elemanlarının kesitleri bodrum kattan çatı katına kadar korunacak olup küçültülmeye gidilmeyecektir. Ticari artı konut alanı olan yerlerde sadece zemin kattan sonra kolon ve perde elemanlarınım kesitlerinde küçültme yapılabilecektir. Normal katlarda kesit küçültmesine gidilmeyecektir. Kirişlerde, saplama kiriş yapılmayacaktır. İmar planlarında konut alanı, ticari artı konut olanı olarak gösterilen parsellerde yapılacak yapılarda kiriş net açıklığı 6 metreyi geçmeyecektir. Kolonlarda çoklu etriye kullanılacaktır. Kısa kolona kesinlikle izin verilmeyecektir. Parsel bazında yapılacak zemin etütleriyle ilgili jeolojik ve jeofizik çalışmalar neticesinde ulaşılan verilerden zemin sınıfı ve zemin parametre değerleri statik projeye esas hesaplamalarda zemin sınıfı düşük olan değerler dikkate alınacaktır. Ze ve Zf sınıfı olan zeminlerde üniversite onaylı geoteknik rapor talep edilecektir. Ze ve Zf sınıfı olan; sıvılaşma riski, zayıf zemin yumuşak zemin, su varlığı, farklı oturma, ani oturma gibi sorunlu zeminlerde, zeminde olan soruna uygun tespit edilecek zemin iyileştirmeleri (jet grout, fore kazık, kompaksiyon, enjeksiyon, taş kolon ve benzeri) yapılacaktır. Zemin etüt raporları sorumlu yapı denetimin ilgili mühendislerince de (jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendisleri) incelenip imzalanacaktır. Bodrum katların en az 3 tarafı perde yapılacaktır. Yapıların cephelerinde yer alan klimalar binalara ekstra yük getirdiğinden cephelere monte edilmesine müsaade edilmeyecek olup; mimari projelerde klima yerleri gösterilecektir." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-04-07 15:54:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman Valisi Canalp, yeni imar planını anlattı
YEREL HABERLER Batman Valisi Canalp, yeni imar planını anlattı
Batman'da pedallar her gün 600 aileye sıcak yemek ulaştırmak için çevriliyor
YEREL HABERLER Batman'da pedallar her gün 600 aileye sıcak yemek ...
Batman'a 7 kütüphane kazandırılacak
YEREL HABERLER Batman'a 7 kütüphane kazandırılacak
BATMAN'DA 'NİŞAN' ATAN ÇİFTİN AİLELERİ ARASINDA TAŞLI, SOPALI, BIÇAKLI KAVGA: 5 YARALI  
YEREL HABERLER BATMAN'DA 'NİŞAN' ATAN ÇİFTİN AİLELERİ ARASINDA ...
Batman'da 'nişan' atan çiftin aileleri arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 5 yaralı
YEREL HABERLER Batman'da 'nişan' atan çiftin aileleri arasında ...
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Bize en büyük zulmü yapan AK Parti'nin kendisidir
YEREL HABERLER HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Bize en büyük zulmü ...
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Batman’da Yeşil Sol Partinin iftar programında konuştu:
YEREL HABERLER HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Batman’da Yeşil Sol ...
Batman'da otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Batman'da otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik ...
Otomobilin çocuğa çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çocuğa çarptığı kaza kamerada
BAKAN BOZDAĞ: ADETA MİLLETİN AKLIYLA ALAY EDİYORLAR (2)  
YEREL HABERLER BAKAN BOZDAĞ: ADETA MİLLETİN AKLIYLA ALAY EDİYORLAR ...
Bakan Bozdağ: Adeta milletin aklıyla alay ediyorlar (2)
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Adeta milletin aklıyla alay ediyorlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.