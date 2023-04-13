Gercüş´te sağanak, heyelana neden oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN´ın Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Gönüllü ve Çiçekli köyleri arasındaki yol, heyelanda kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yol yeniden açıldı.

Gercüş´te etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, Gönüllü ve Çiçekli köyleri arasındaki yolda heyelan oldu. Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, 2 saatlik çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2023-04-13 15:56:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.