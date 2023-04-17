Batman´da baraj suyu yükselince; karayolunun 300 metrelik bölümü çöktü

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Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da yükselen baraj suyu nedeniyle bölünmüş devlet yolunun 300 metrelik kısmında çökme meydana geldi. Hasar gören yol trafiğe kapatılarak çalışma başlatıldı.

Batman-Üçyol bölünmüş devlet yolunun 13´üncü kilometresinde, yükselen baraj suyu nedeniyle çökme meydana geldi. Valilik açıklamasında, 300 metrelik bir kısımda hasar oluşan yolun trafiğe kapatılarak çalışma başlatıldığı belirtilerek, "İlimiz karayolları ağında bulunan Batman-Üçyol bölünmüş devlet yolunun 13´üncü kilometresinin 300 metrelik kısmında çökme meydan gelmiştir. Meydana gelen çökmeden dolayı gerekli trafik tedbirleri alınmış ve Batman´a geliş yönü kapatılarak karşı yönden iki yönlü trafik akışı sağlanmaktadır. Yoldaki hasarın giderilmesine yönelik kaya dolgu ve onarım çalışmalarına ivedilikle başlanılmıştır. Yol çalışması yapılan yerde sürücülerin dikkatli olması, trafik işaretlerine uyması önem arz etmektedir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-04-17 18:49:49



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