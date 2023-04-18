Yoldaki işçiye çarparak ölümüne neden olan sürücü uyumuş

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)-BATMAN'da çöken yolda trafik geçişini yönlendiren işçi İlyas Ekmiş'e (24) kamyonet ile çarparak ölümüne neden olan Mehmet Çakır (49), gözaltına alındı. İfadesinde yorgunluk nedeniyle uyuduğunu söyleyen Çakır, tutuklandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Batman-Üçyol bölünmüş devlet yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Çakır'ın kontrolünden çıkan 34 EVC 836 plakalı kamyonet, baraj suyu nedeniyle çöken yolda trafik geçişini yönlendiren Karayolları Şube Müdürlüğü'nde görevli İlyas Ekmiş'e çarptı. Kazada Ekmiş hayatını kaybetti, sürücü Çakır gözaltına alındı. Çakır, ifadesinde, yorgunluk nedeniyle uyuduğunu, çarpmanın etkisiyle uyandığını söyledi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Çakır, tutuklandı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-04-18 16:29:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.