Yoldaki işçiye çarparak ölümüne neden olan sürücü uyumuş

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)-BATMAN'da çöken yolda trafik geçişini yönlendiren işçi İlyas Ekmiş'e (24) kamyonet ile çarparak ölümüne neden olan Mehmet Çakır (49), gözaltına alındı. İfadesinde yorgunluk nedeniyle uyuduğunu söyleyen Çakır, tutuklandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Batman-Üçyol bölünmüş devlet yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Çakır'ın kontrolünden çıkan 34 EVC 836 plakalı kamyonet, baraj suyu nedeniyle çöken yolda trafik geçişini yönlendiren Karayolları Şube Müdürlüğü'nde görevli İlyas Ekmiş'e çarptı. Kazada Ekmiş hayatını kaybetti, sürücü Çakır gözaltına alındı. Çakır, ifadesinde, yorgunluk nedeniyle uyuduğunu, çarpmanın etkisiyle uyandığını söyledi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Çakır, tutuklandı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-04-18 16:29:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.