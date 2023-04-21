Babacan: Bütün gençler adına 'Bebecan' olmaktan gurur duyuyorum

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BABACAN: BÜTÜN GENÇLER ADINA 'BEBECAN' OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

DHA

BABACAN: BÜTÜN GENÇLER ADINA 'BEBECAN' OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM


Bayram AYHANSerhat ÖZDEMİRYakup ALTAY/BATMANDİYARBAKIR,(DHA)DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Sayın Erdoğan her konuşmasında benden bahsediyor. Geçenlerde bana `Bebecan´ demiş. Senin o Bebecan dediğin, bu ülkenin yakın siyasi tarihinde, ülkenin ekonomisinin iyi olduğu dönemlerde ekonominin başında olmuş biridir. Bugün de çok şükür bütün gençler adına Bebecan olmaktan gurur duyuyorum" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Batman ofisini ziyaret etti. Ziyarete DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, CHP Batman Milletvekili adayı Hüseyin Yaşar, partililer ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Babacan, Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu´nun ilk sandıkta açık ara seçimi kazanacağını belirterek, "Bu seçim tek bir oyun dahi zayi olmaması için tek bir listeyle girdiğimiz bir seçim. Tüm Türkiye'de hep beraber birleşe birleşe kazanacağız. Batman'da ittifak ortağımız Cumhuriyet Halk Partisi´nin adayı Hüseyin Yaşar ve diğer arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bizim Batman teşkilatımız hep beraber Hüseyin Bey´in arkasında olacaktır. İki tane tercih var. Nedir bu tercih? Otoriterlik mi? Demokrasi mi? Birisini tercih edeceksiniz" dedi. 
"İki tane sandık var" diyen Babacan, "Birinci sandık Cumhurbaşkanlığı seçimi. İnşallah Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, ilk sandıkta açık ara seçimi kazanacak. İkinci sandıkta da meclis seçimi, milletvekilliği seçimi var. İkinci sandıkta açıldığında inşallah millet ittifakı olarak seçimde meclis çoğunluğunu sağlayacağız ama bunun için gün gün, saat saat çalışmamız lazım" diye konuştu.`6 PARTİYİ YAN YANA KOYDUĞUNUZDA BÜTÜN TÜRKİYE´Yİ TEMSİL EDİYOR´
Millet İttifakı'ndaki 6 partinin Türkiye´yi temsil ettiğini ifade eden Babacan, "Her kapıda, her sokakta tek tek anlatmamız lazım. Geçmişte AK Parti'ye gönül vermiş insanların kapısını çalmalıyız. Sizin sesiniz olan, derdinizle ilgilenen parti artık değişti demeliyiz onlara. Bizim hedefimiz ülkemizde eşit vatandaşlık ilkesini hakim kılmaktır. Herkesin kendi kimliğiyle olduğu gibi kabul edildiği ve yan yana, omuz omuza yürüdüğü bir ülkedir. 6 partiyi yan yana koyduğunuzda bütün Türkiye'yi temsil ediyor bu partiler. Tüm vatandaşlarımız hangi kesimden olursa olsun 6 partiye baktığında mutlaka birinde kendisini görüyor, benim temsilim orada diyor. Onun için bu bir Türkiye birlikteliği. Tek liste ile seçime giriyoruz çünkü her parti ayrı ayrı listelerle seçime girdiğinde küsuratlar, artık oylar maalesef çöpe gidiyor. Yazık oluyor. Şu anda bizim tek bir oyu bile ziyan edecek lüksümüz yok. Tek amacımız toplam milletvekili sayısının en fazla çıkmasıdır. Bir araya gelerek aslında havuzu büyütüyoruz ve bu büyük havuzdan herkes daha fazla milletvekili çıkarıyor. Bu işin kaybedeni yok. Kaybedeni olmayan bir zafere doğru yürüyoruz. Bunu anlamamız lazım" açıklamasında bulundu.BABACAN DİYARBAKIR'DA
Babacan Batman programın ardından, eşi Ülkü Zeynep Babacan ve beraberindeki heyetle yarın yapacağı bayram programı için Diyarbakır´a gelerek, Kayapınar ilçesinin Diclekent Mahallesi'nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Babacan´a burada CHP 1´inci sıra adayı Sezgin Tanrıkulu, ittifak partilerinin temsilcileri ve milletvekili adayları katıldı. Burada partililere hitap eden Ali Babacan, bayrama buruk girdiklerini belirterek, "Bir bayrama daha beraber giriyoruz. Bu bayrama üzgün olarak giriyoruz. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acıları hala çok taze. Aday listelerinin çıkmasına çok az bir süre CHP´den bize bir öneri geldi. Dediler ki biz ayrı ayrı girdiğimizde hep kaybediyoruz. Fakat beraber girdiğimiz zaman hepimiz kazanıyoruz. Bizde hesabımızı yaptığımızda baktığımızda tek listeden girince havuz büyüyor. Millet ittifakı açısından daha fazla milletvekili çıkıyor. Diğer partilerin kararıyla da 5 partinin tek listeden seçime girmesiyle ilgili kararımızı netleştirdik. Mevzu Türkiye ise ayrılıklarımızı bir tarafa bırakarak. Türkiye´nin yarınlarında buluşarak, o hedefe beraber yürüyeceğimizi ülkeye göstermiş olacağız. Bir zamanlar bizi küçümseyen iktidar bugünlerde beni hiç dilinden düşürmüyor" dedi.`SAYIN ERDOĞAN BANA `BEBECAN´ DEMİŞ´
Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan´ın son günlerde adını hep söylediğini ve kendisine `Bebecan´ dediğini ifade eden Babacan, "Sayın Erdoğan her konuşmasında benden bahsediyor. Geçenlerde bana `Bebecan´ demiş. Senin o Bebecan dediğin bu ülkenin yakın siyasi tarihinde bu ülkenin ekonomisinin iyi olduğu dönemlerde ekonominin başında olmuş biridir. İki haneli üç haneli enflasyonu iki yılda tek haneye indirirken, Bebecan´dık. Paradan 6 sıfır atarken, Bebecan dedik. Bugün de çok şükür bütün gençler adına Bebecan olmaktan gurur duyuyorum. Bu ülkenin çocuk yaştaki gençleri nasıl başarılar elde ettiğini gösterdiği için gurur duyarım. Başarılardan bahsederken hep o dönem aklına geliyor. Çünkü şu an başarı yok. Eski defterleri aştığında bir bakıyor ki karşısına ben çıkıyorum. Biliyorum kızıyor ve öfkeli ama kusura bakmasın biz kendisine rahatsızlık vermeye devam edeceğiz. İktidar olduktan sonra dürüst ve ehil insanlar bu ülkeyi nasıl yönetiyormuş diye sadece ülkemize değil bütün dünyaya göstermemiz lazım" diye konuştu. Görüntü Dökümü
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BATMAN
Ali Babacan'ın karşılanması
Ali Babacan'ın kalabalıkta yürümesi
Ali Babacan'ın açıklaması
Genel ve detay görüntülerDİYARBAKIR
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Ali Babacan'ın gelişi
Gelen milletvekillerinden detay
Ali Babacan'ın konuşması
İnsanların Ali Babacanla fotoğraf çektirmesi
Genel ve DetayDHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN, Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY
2023-04-21 00:47:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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