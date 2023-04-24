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Bakan Kirişci: Tarım sektörü ihracatında 30 milyar doları yakaladık (3)

DHA

Bakan Kirişci: Tarım sektörü ihracatında 30 milyar doları yakaladık (3)


AK PARTİ SEÇİM BÜROSUNDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Siirt'teki temaslarının ardından geldiği Batman'da Vali Ekrem Canalp'ı makamında ziyaret eden Bakan Kirişçi, AK Parti seçim bürosunda açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi, Kahramanmaraş merkezli depremin büyük yıkımını anımsatarak, "Siz televizyondan gördüklerinize bakmayın. Orada gördükleriniz, sahada görülenin yüzde biri bile değil. Öyle dramlar, öyle anılar, öyle acılar var ki, ondan dolayı bayramı buruk geçirdik. Bayramın birinci günü o mezarları ziyaret ettik. O mezarların başında yakılan ağıtları insan duyduğunda içi parçalanıyor. Kolay değil Allah hepsine merhametiyle muamele eylesin. 50 binden fazla kardeşimiz rahmeti rahmana kavuştu. 110 bin civarında yaralımız var. Tabii ki geride kalan acılı aileler var. İnşallah bu büyük millet bu büyük devletle birlikte bu acıları en kısa sürede sarmış olacak. Ve Türkiye'nin yeniden şahlanışına vesile olacak" dedi.
'BUNLAR YAPANA TEŞEKKÜR DE ETMİYORLAR'
Türkiye'nin 2'nci yüzyılına girdiğini ve ülkeyi güzel günlerin beklediğin belirten Bakan Kirişçi, "Yüz yıllık Cumhuriyetimiz geride kaldı. Yeni bir yüz yıla başlayacağız. Buna yeni Türkiye yüzyılı adını veriyoruz. Türkiye yüzyılı artık acılarla dolu bir yüz yıl olmayacak. Mutluluğun, refahın zirve yaptığı yıllar olacak. Geçmişte o özlemini çektiğimiz o, 'Otomobilimiz niye yok. Niye bizim yerli bir otomobilimiz yok' diyor muyuz şu andan itibaren? Hayır, bizim neyimiz var? Bir Togg'umuz var. Kahramanmaraş'a getirdim, orada işlet bir caddeye bıraktım. İnanın o gençlerde bir özgüven patlaması oldu. Çünkü o özgüvenin, o Teknofest kuşağının ürettiği Togg'un somut halini gördüler. Hani birileri adeta kağıttan olduğunu söyleyecek kadar hadsiz ya, onların inadına o gençlerimiz o araca dokunarak, koltuğunda oturarak poz vererek keyfini çıkarttılar. Onlar bu ülkenin eli öpülesi üreticilerinin ürettiklerini yerler içerler ama buna rağmen, bu ülke üretmiyor, bu ülke ithal ediyor derler. Bunlar lüks otomobillere binerler, bunların zaten fakir fukaralarla işleri yok. Bunların Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, İzmir'de hangi semtlerde oturduklarını hepimiz biliyoruz. Bunlar garibanın yakınından geçmezler. Bu lüks araçlarıyla yaptığımız duble oto yollarda seyahat ederler, bunları yapana teşekkür etmezler" diye konuştu.
'HAVAYOLLARI HALKIN YOLLARI OLDU'
Geçmiş yıllara göre artık herkesin uçakla seyahat edebildiğini ifade eden Bakan Kirişçi, "Türk Hava Yolları halkın yolları haline geldi. Ben 28 yaşında bindim uçağa. Ama bugün anne karnında binen evlatlarımız var" dedi. (DHA)Selim KAYABayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Selim KAYA, Bayram AYHAN
2023-04-24 22:10:16

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