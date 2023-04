TARIM SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ TOPLANTISINA KATILDITarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Batman'da tarım sektörü temsilcileri toplantısına katıldı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans salonunda konuşan Bakan Kirişci, "Biz 41 tane bu tarz toplantılar yaptık. Bu 42´nci toplantı. Batman'ımıza 6,7 milyar lira gibi son 20 yılda hem tarımsal destekler hem de tarımsal yatırımlar gerçekleştirdik. Bunun içerisinde ormanla ilgili yapmış olduğumuz yatırımlarda var" dedi.'TARIMSAL DESTEK, 158,3 MİLYON LİRAYA ULAŞTI'Tarımsal desteklerin 158,3 milyon liraya ulaştığını belirten Bakan Kirişci, "2002 yılında sadece 8,4 milyon lira olan bir tarımsal destek bugün itibariyle 158,3 milyon lira mertebesine çıkmıştır. Öngörülebilir bir üretim, sürekli bir üretim, sürekli istikrarlı bir geliri hep hedefledik. Her şehir Batman gibi şanslı değil. Batman'ın sahip olmuş olduğu Ilısu başta olmak üzere bu çevredeki, civardaki diğer bütün barajlar ve şu rezervleri bu bölgedeki şehirlerimizi güçlü kıldı ama biz mutlaka suyu merkeze almak zorundayız. 11 bin 300 çiftçiden 8 bin 209'u sadece ÇKS'ye kayıtlı. Yani yüzde 73 bir kayıtlılık oranı var. Yüzde 27 bir kaydedilemeyen üretici var. Boş olan alanlar var. Burada üretim yapılmıyor. Bu topraklar zayi ediliyor. Bu topraklar keşke üretim için kullanılabilse diyorduk. İşte 23 Mart 2023 tarihinde gazi meclisimiz bizim 9 kanunda 40 maddeden müteşekkir paketimizi yasalaştırdı. 5 Nisan'da da Cumhurbaşkanımız onayladı. Resmi Gazete´de yayımlandı ve şu anda kanun yürürlükte. Bu kanun bu planlı tarım adını verdiğimiz planlı tarım dönemine merhaba dememizi sağladı. Bunu tahkim edecek, bunu güçlendirecek olan ne? Sözleşmeli üretim. Sözleşmeli üretim, üretici ile o üreticilerin ürettiklerini almayı taahhüt eden alıcı, bu bir sanayici olabilir, bir tüccar olabilir, bu bir A şahsı da olabilir hiç önemli değil. Bunların bir araya gelip, üretim için bir sözleşme imzalamalarını ve bu şekilde bir üretim yapmalarını sağlayacak" dedi.'ORMANDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİ, GELİR OLARAK VERECEĞİZ'Ormandan elde edilen gelirlerin, 30 binin üzerindeki orman köylüsüne gelir olarak verileceğini belirten Bakan Kirişci, "Suyu, toprağı, iklimsel özellikleri, piyasa durumunu, buradaki sanayiyi dikkate alarak o yapacağımız planlamaya uyulmadığı zaman üreticimizi önce uyaracağız. Sonra dönüp diyeceğiz ki 5 yıl süreyle biz size bu desteklemeleri vermeyeceğiz. Kendi kendinize üretebiliyorsanız buyurun üretin ama bütün bunlara rağmen 5 yılın sonunda da yine gerekli birtakım yaptırımlarla o üreticinin mağdur olmaması çünkü kendi başına ürettiğinde bu mağduriyet kaçınılmaz olarak yaşanıyor. Dolayısıyla burada da sorumlu ve yerinde bir üretim gerçekleştirmek adına bunu da gerçekleştirmiş olacağız. Tabii burada aynı zamanda bir de ormanımız var. Yüzde 26'lık ormanla kaplı olan bir şehirden bahsediyoruz. 30 binin üzerinde de orman köylümüz var. Batman'da ormandan elde edilen gelirlerin yüzde 10'nunu o orman köylüsüne gelir olarak vereceğiz. Onlara destek olsun diye vereceğiz. İkincisi, orman köylüsünün yakacak ihtiyacı oluyor. Orman köylüsünün yine kereste ihtiyacı oluyor. Biz istedik ki bunları da kendileri başka yerden temin etmesinler veya pahalı almasınlar. Ne yaptık peki? Yüzde 70 orada maliyetinin altında bir fiyatla vermeyi kabul ediyoruz. Üçüncü olarak ise her evde bir sosyal güvenlik sahibi birileri olsun. Biz bunu orman köylülerimiz için ormanda faaliyetlerini yürüten vatandaşlarımız için eğer senin sosyal güvencen varsa ben senin kestiğin odunun, keresteyi, ağacı, orman ürününü yüzde 5 daha fazla fiyattan alım yapacağız diyeceğiz. İnsanlar var olduğu günden beri insanlar mutlaka gıdaya ihtiyaç duymuşlardır yaşamak için ve tarımda bir vazgeçilmez stratejik bir sektör olarak kendini göstermiştir. Tarımla ilgili, gıda ile ilgili bir milli güvenlik meselesi haline geldiğini kovid döneminde gördük. Benim Batman´ımda hem bitkisel üretimde hem de hayvansal üretimimiz de üretim miktarları bu vermiş olduğumuz destekler sayesinde olağanüstü bir düzeyde artmış durumda. Batman'ı ayağa kaldıracağız. Bizim gene ortaya koyduğumuz bir yaklaşım var. Her şehir mutlaka kendine yeterli olmakla mükellef. Biz bir ürüne yüklenip, tek bir ürünü veya üç ürünü üreten bir şehir değil, ihtiyacımız olan ürünleri mümkün mertebe üreten bir şehir olmak zorundayız. Biz buna kent tarımı adını veriyoruz" diye konuştu.'AKILLI KÖY PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'Hayata geçirilecek akıllı köy projesiyle isteyenlerin uygun şartlarda kredi kullanarak evlere sahip olabileceklerini belirten Bakan Kirişci, şöyle konuştu:"Akıllı köyler projesini hayata geçireceğiz ve bu köylerde şehirde ne varsa fazlasıyla köylerde de o olacak. Şimdi bu akıllı köy konseptinde bu evleri edinmek isteyenlere çok uygun şartlarda devletimiz kredi kullandıracak. Diğer taraftan kendi evini bu akıllı köylerde dönüştürmek isteyenlere de yine aynı şekilde bu imkanlar sunulmuş olacak. Tarımsal araziler sulandığı gibi bu sulama sistemleri de basınçlı hale getirilecek. Bu çerçevede yaklaşık tasarruf edilebilecek su ile 11 milyon dekarlık bir ilave alan sulanabilir ve 7 milyar Türk Lirası net zirai gelir artışı da ülkemiz olarak karşılanmış olacak. Aile tipi işletmelere çok büyük önem veriyoruz. Büyükbaş ve besi hayvancılığı desteği sağlayacağız. Her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz. Bir sera ihtisas OSB sözümüzü verdik. Domatesin salçaya dönüştürülmesi, biberin salçaya dönüştürülmesi, domatesin, salatalığın, lahananın turşuya dönüştürülmesi tutumlu olmanın, bu memlekette bu ürünleri katma değerli hale getirmenin yollarından birisidir. Şimdi bunları yapmadığımıza göre bizim ne yapmamız lazım. Bir gıda ihtisas OSB'ye de onay vermemiz lazım. 2 tane OSB'ye tamam dedim. Tabi burada diğer OSB'lerle beraber bu 40 bin istihdam mümkündür. İnanırsanız yaparsınız. Biz barajlarımızdan artık Batman'ımızın içme suyu karşılansın istiyoruz. Bir de burada orman fidanlık biriminin kurulması kararını inşallah burada sağlamış olacağız." Program sonunda Batman'da hibe desteği alan üreticilere çekleri verildi.

Vahit Kirişçi'nin valilik ziyaretinden görüntü

Vahit Kirişçi'nin Ak Parti seçim lokalini ziyareti ve vatandaşlarla sohbetinden görüntü

Vahit Kirişçi'nin katıldığı tarım programından genel ve detay görüntüler

Program sonunda hibe desteği alanlardan görüntü

2023-04-25 00:41:24



