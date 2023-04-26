Batman'da depremde hasar gören caminin minaresi kontrollü yıkıldı

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da deprem felaketinde hasar gören caminin minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.
İluh Mahallesi'ndeki İluh Cami'nin minaresi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Yapılan kontrollerde minarenin yıkımına karar verildi. Bugün yıkım ekipleri tarafından cami, halat bağlanarak kontrollü olarak yıkıldı. Minarenin yıkılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-04-26 15:23:47
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