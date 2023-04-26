Batman'da sahte parayla cep telefonu satın alan şüpheliye ev hapsi



Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da, internetten satışa çıkardığı cep telefonunu 13 bin 300 TL'ye satan A.Y., H.O.'dan aldığı paranın sahte olduğunu anlayınca şikayetçi oldu. Polisin düzenlediği operasyonda toplam 64 bin TL sahte parayla yakalanan H.O., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Kentte yaşayan A.Y., cep telefonunu satmak için internette ilan verdi. A.Y. ile internet üzerinden iletişime geçen H.O., cep telefonunu 13 bin 300 TL karşılığında almak için anlaştı. A.Y., 13 bin 300 TL´yi alıp, cep telefonunu H.O.´ya verdi. A.Y., paranın sahte olduğunu görüp dolandırıldığını anlayarak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.O.´nun belirlenen adresine operasyon düzenledi. H.O. gözaltına alınırken, toplam 64 bin TL paraya da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından `parada sahtecilik´ suçuyla adliyeye sevk edilen H.O., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Cep telefonu da A.Y.´ye teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-04-26 18:33:59



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