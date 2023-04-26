Batman'da sahte parayla cep telefonu satın alan şüpheliye ev hapsi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da sahte parayla cep telefonu satın alan şüpheliye ev hapsi

DHA

Batman'da sahte parayla cep telefonu satın alan şüpheliye ev hapsi


Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da, internetten satışa çıkardığı cep telefonunu 13 bin 300 TL'ye satan A.Y., H.O.'dan aldığı paranın sahte olduğunu anlayınca şikayetçi oldu. Polisin düzenlediği operasyonda toplam 64 bin TL sahte parayla yakalanan H.O., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Kentte yaşayan A.Y., cep telefonunu satmak için internette ilan verdi. A.Y. ile internet üzerinden iletişime geçen H.O., cep telefonunu 13 bin 300 TL karşılığında almak için anlaştı. A.Y., 13 bin 300 TL´yi alıp, cep telefonunu H.O.´ya verdi. A.Y., paranın sahte olduğunu görüp dolandırıldığını anlayarak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.O.´nun belirlenen adresine operasyon düzenledi. H.O. gözaltına alınırken, toplam 64 bin TL paraya da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından `parada sahtecilik´ suçuyla adliyeye sevk edilen H.O., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Cep telefonu da A.Y.´ye teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-04-26 18:33:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da depremde hasar gören caminin minaresi kontrollü yıkıldı
YEREL HABERLER Batman'da depremde hasar gören caminin minaresi ...
Gercüş Ovasında fıstık üreticilerinin çapa mesaisi başladı
YEREL HABERLER Gercüş Ovasında fıstık üreticilerinin çapa mesaisi ...
Batman'da Memur-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Batman'da Memur-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı
BAKAN KİRİŞCİ: TARIM SEKTÖRÜ İHRACATINDA 30 MİLYAR DOLARI YAKALADIK (4)  
YEREL HABERLER BAKAN KİRİŞCİ: TARIM SEKTÖRÜ İHRACATINDA 30 MİLYAR ...
Bakan Kirişci: Tarım sektörü ihracatında 30 milyar doları yakaladık (4)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Tarım sektörü ihracatında 30 milyar ...
Bakan Kirişci: Tarım sektörü ihracatında 30 milyar doları yakaladık (3)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Tarım sektörü ihracatında 30 milyar ...
Bakan Kirişci, Batman'da tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi:
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Batman'da tarım sektörü ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Batman'da konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Batman'da konuştu:

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.