Fenalaşan yolcunun hastaneye götürüldüğü otobüs, acil servisin tavanına sıkıştı

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Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da, seyahat sırasında rahatsızlanan yolcunun hastaneye götürüldüğü belediye otobüsü, acil servisin tavanına sıkıştı.

Olay, akşam saatlerinde Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 ABA 086 plakalı şehir içi taşımacılık yapan belediyeye ait otobüste bir yolcu rahatsızlandı. Sürücü, yolcuyu Batman Eğitim Araştırma Hastanesi´ne götürmek istediği sırada otobüs, acil servisi girişinin tavanına sıkıştı. Otobüste hasar oluşurken, fenalaşan yolcu ise sağlık ekiplerince müdahalesi için acil servise alındı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otobüs de lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-04-26 22:55:35



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