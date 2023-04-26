Fenalaşan yolcunun hastaneye götürüldüğü otobüs, acil servisin tavanına sıkıştı

Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da, seyahat sırasında rahatsızlanan yolcunun hastaneye götürüldüğü belediye otobüsü, acil servisin tavanına sıkıştı.
Olay, akşam saatlerinde Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 ABA 086 plakalı şehir içi taşımacılık yapan belediyeye ait otobüste bir yolcu rahatsızlandı. Sürücü, yolcuyu Batman Eğitim Araştırma Hastanesi´ne götürmek istediği sırada otobüs, acil servisi girişinin tavanına sıkıştı. Otobüste hasar oluşurken, fenalaşan yolcu ise sağlık ekiplerince müdahalesi için acil servise alındı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otobüs de lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-04-26 22:55:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.