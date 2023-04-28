Otobüsü acil servisin tavanına sıkışan şoför o anları anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otobüsü acil servisin tavanına sıkışan şoför o anları anlattı

DHA

Otobüsü acil servisin tavanına sıkışan şoför o anları anlattı


Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da fenalaşan kadın yolcusu A.A.´yı (22) getirdiği hastanede otobüsü, acil servisin tavanına sıkışan Hayrettin Gülsever, "Bir yolcumuz arabada çok fenalaştı. Hemen yanına gittik. Acilen onu hastaneye yetiştirdik. Hastane aciline yetişirken ufak çaplı bir kaza da geçirdik. Kızımızın iyi olması bizim için çok önemli" dedi.
Kentte 26 Nisan günü akşam saatlerinde durakta 72 ABA 086 plakalı belediye otobüsüne binen A.A., bir süre sonra rahatsızlandı. Sürücü Hayrettin Gülsever, duraktaki diğer sürücü Mustafa Elibol ile A.A.´ya ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye doğru yola çıktı. Batman Eğitim Araştırma Hastanesi´ne gelen otobüs, acil servisin tavanına sıkıştı. Hasar gören otobüs, lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı. A.A. acil servisteki tedavisinin ardından taburcu edildi. 
`KIZIMIZIN İYİ OLMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ´
Sürücü Hayrettin Gülsever, acil servis girişinde kaza geçirmelerine rağmen A.A.´yı hastaneye yetiştirdikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "7 senedir belediyede çalışıyorum. Önceki akşam saatlerinde bizim bir yolcumuz otobüste çok fenalaştı. Hemen yanına gittik. Baktık çok kötü. Hemen onu hastaneye yetiştirdik. Acil bölümüne yetişirken ufak çaplı bir kaza da geçirdik. Elhamdülillah kızımız iyi ve bizim için bu çok önemli" dedi.
Diğer sürücü Mustafa Elibol ise ilk müdahaleyi aldıkları ilk yardım eğitimi sayesinde yaptıklarını belirterek, "Otobüs içerisinde kendisine müdahale etmeye çalıştık ama durumunun kötü olduğunu fark edince şoför arkadaşa hastaneye arabayı götürmesini istedik. Hastanenin aciline giriş yaptık. Belediye yetkililerinin bize verdiği inisiyatifi kullanarak, hiç düşünmeden bölge aciline giriş yapıp, hastayı hastane yetkililerine teslim ettik. Durumu da şu an gayet iyi" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-04-28 12:36:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sason Kaymakamı Mete, güvenlik korucularını ziyaret etti
YEREL HABERLER Sason Kaymakamı Mete, güvenlik korucularını ziyaret ...
Batman'da sahte para ile alışveriş yapan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Batman'da sahte para ile alışveriş yapan şüpheli ...
Fenalaşan yolcunun hastaneye götürüldüğü otobüs, acil servisin tavanına sıkıştı
YEREL HABERLER Fenalaşan yolcunun hastaneye götürüldüğü otobüs, acil ...
Batman'da sahte parayla cep telefonu satın alan şüpheliye ev hapsi
YEREL HABERLER Batman'da sahte parayla cep telefonu satın alan ...
Batman'da depremde hasar gören caminin minaresi kontrollü yıkıldı
YEREL HABERLER Batman'da depremde hasar gören caminin minaresi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.