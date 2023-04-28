Otobüsü acil servisin tavanına sıkışan şoför o anları anlattı



Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da fenalaşan kadın yolcusu A.A.´yı (22) getirdiği hastanede otobüsü, acil servisin tavanına sıkışan Hayrettin Gülsever, "Bir yolcumuz arabada çok fenalaştı. Hemen yanına gittik. Acilen onu hastaneye yetiştirdik. Hastane aciline yetişirken ufak çaplı bir kaza da geçirdik. Kızımızın iyi olması bizim için çok önemli" dedi.

Kentte 26 Nisan günü akşam saatlerinde durakta 72 ABA 086 plakalı belediye otobüsüne binen A.A., bir süre sonra rahatsızlandı. Sürücü Hayrettin Gülsever, duraktaki diğer sürücü Mustafa Elibol ile A.A.´ya ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye doğru yola çıktı. Batman Eğitim Araştırma Hastanesi´ne gelen otobüs, acil servisin tavanına sıkıştı. Hasar gören otobüs, lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı. A.A. acil servisteki tedavisinin ardından taburcu edildi.

`KIZIMIZIN İYİ OLMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ´

Sürücü Hayrettin Gülsever, acil servis girişinde kaza geçirmelerine rağmen A.A.´yı hastaneye yetiştirdikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "7 senedir belediyede çalışıyorum. Önceki akşam saatlerinde bizim bir yolcumuz otobüste çok fenalaştı. Hemen yanına gittik. Baktık çok kötü. Hemen onu hastaneye yetiştirdik. Acil bölümüne yetişirken ufak çaplı bir kaza da geçirdik. Elhamdülillah kızımız iyi ve bizim için bu çok önemli" dedi.

Diğer sürücü Mustafa Elibol ise ilk müdahaleyi aldıkları ilk yardım eğitimi sayesinde yaptıklarını belirterek, "Otobüs içerisinde kendisine müdahale etmeye çalıştık ama durumunun kötü olduğunu fark edince şoför arkadaşa hastaneye arabayı götürmesini istedik. Hastanenin aciline giriş yaptık. Belediye yetkililerinin bize verdiği inisiyatifi kullanarak, hiç düşünmeden bölge aciline giriş yapıp, hastayı hastane yetkililerine teslim ettik. Durumu da şu an gayet iyi" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-04-28 12:36:37



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