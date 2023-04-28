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Batman'da 40 yıllık cami ve minaresine kontrollü yıkım kamerada

DHA

Batman'da 40 yıllık cami ve minaresine kontrollü yıkım kamerada


Sayım ÖZMEN/ SASON (Batman), (DHA)BATMAN'da 40 yıl önce yapılan cami ve minaresi, yenilenmek üzere kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım görüntüleri kameralara yansıdı.
Sason ilçesi Orta Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 40 yıllık Sason Merkez Camisi'nde, kontrollü yıkım çalışmaları başladı. Yıkım çalışmalarında cami minaresi de, alınan güvenlik önlemlerinin ardından halatla kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım esnasında bazı kişiler öz çekim yaparken, yıkım anının görüntüleri cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Sayim ÖZMEN
2023-04-28 19:02:47

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