Sanayi sitesinde iş yerinde çıkan yangın, söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da ek sanayi sitesinde yedek parça satan iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bayındır Mahallesi´ndeki Ek Sanayi Sitesi'nde otomobil yedek parçası satan bir iş yerinde öğleden sonra, elektrik kontağından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında iş yerinde zarar oluştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-05-02 17:09:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.