Sanayi sitesinde iş yerinde çıkan yangın, söndürüldü

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da ek sanayi sitesinde yedek parça satan iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Bayındır Mahallesi´ndeki Ek Sanayi Sitesi'nde otomobil yedek parçası satan bir iş yerinde öğleden sonra, elektrik kontağından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında iş yerinde zarar oluştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-05-02 17:09:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.