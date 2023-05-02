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Ekrem İmamoğlu: Millet kendi iktidarını kuracak

DHA

Ekrem İmamoğlu: Millet kendi iktidarını kuracak


Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "15 Mayıs sabahına kadar çok çalışmamız lazım. Ayrışmadan, demokrasi mücadelesini hep birlikte vermemiz lazım. Hep birlikte sandığa gideceğiz. Hep birlikte sandığa sahip çakacağız. Bu iktidarı evine yollayacağız. `Ben bilirim´ diyen aklı evine yollayacağız. Millet kendi iktidarını kuracak" dedi. 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman´da Halk Buluşmasına katıldı. İnsan Hakları Caddesi'nde yapılan programa İmamoğlu´nun yanı sıra, Millet İttifakı'nın milletvekili adayları, siyasi parti il başkanları ile vatandaşlar katıldı. Programda konuşan İmamoğlu, şehirlere demokrasinin geleceğini ifade etti.
`KAYYUMLAR GİDECEK, HALKIN DEDİĞİ OLACAK´
Ekrem İmamoğlu, kayyumların gideceğini ve halkın dediğinin olacağını belirterek, "Şehirlerimize demokrasi gelecek. Kayyumlar gidecek kayyumlar. Halkın dediği olacak. Halk ne diyorsa, milletin seçtiği kişi şehirleri yönetecek. Devletin dini adalettir. Milletçe, bu canım memleketi hep birlikte eşit hissedarlarıyız. Doğusu batısı, güneyi kuzeyi benim canım vatandaşlarım yok birbirimizden farkımız. Vatandaşımızın hakkını korumayan hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın her türlü hakkını koruyacağız. Vatanımızın tek karış toprağına zarar, parçalanma getirmeyecek yola baş koyduk. Benim Batmanlı evladım, bu vatanın her kademesine çalışacak liyakatli bir şekilde gelecek. Benim Batmanlı kardeşim Türkiye'nin her karış toprağı için güzel hayaller kuracak. Birleşe birleşe kazanacağız. Benim sesimi ancak sizin sevginiz kısar. Benim sesimi başka kimse kısamaz. Göreceksiniz hep birlikte ailelerimize, yuvalarımıza mutluluk, demokrasi gelecek. Aileye de. `Her şeyi ben bilirim, ben ne dersem o olur´ dönemi bitmiş olacak. Sona erecek. Güle güle diyeceğiz onlara. Hepimiz için aile kavramı çok önemli biliyoruz. Ailelerimiz hepimizin kutsalı. Bizi toplum olarak bir arada tutan duygular aile birliği ve bütünlüğü ile başlar. Aileden yayılır bütün topluma dayanışma. Ne yazık ki başta ekonomik bozulma olmak üzere öfkeli ve kavgacı ülke yönetimi inanın aile birliğimizi bile bozdu" dedi.
`HEP BİRLİKTE SANDIĞA GİDECEĞİZ, SANDIĞA SAHİP ÇIKACAĞIZ´
Hep birlikte sandığa giderek, sandığa sahip çıkacaklarını belirten İmamoğlu, şöyle dedi:
"Batman'ın her sorununu biliyorum. Arkadaşlarımla bütün sorunları konuşuyoruz. Batman'da biliyorum ki ciddi bir uyuşturucu sorunundan tutun eğitimle ilgili sıkıntılara, fırsat eşitliğine, gençlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesine, yeterince kültürel, sanatsal etkinliklerin olmamasına kadar, bu genç nüfusu canlı tutacak, hayata katacak, dünyanın her yerine eşitleyecek çok eksiği olduğunu biliyorum. Biz bütün bu problemlerin çözümü için yol yürüyeceğiz. Batman'ın diğer sorunlarına da hakimiz. En fazla işsizliğin olduğu şehir Batman. Allah aşkına şu cıvıl cıvıl gençlerin olduğu yere işsizlik yakışır mı? Yakışmaz. Çözeceğiz bu sorunu. Yeni hizmetler için biz 13´üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde bu bölgeye hizmet etmekten büyük onur duyacağız. Size söz İstanbul'da gençler, kadınlar hangi imkanlara sahipse, çocuklar hangi imkana sahipse bu bölgede de bu imkanları sizin için sağlayacağız. Memleketin her yerini birbiriyle eşitleyeceğiz. Eğer Batman'da işsizlik en yüksekse kişi başı gelirde Türkiye'deki gelir ortalamasının yarısıysa işte bu haksızlığı hep birlikte ortadan kaldıracağız. 15 Mayıs sabahına kadar çok çalışmamız lazım. Ayrışmadan, demokrasi mücadelesini hep birlikte vermemiz lazım. Hep birlikte sandığa gideceğiz. Hep birlikte sandığa sahip çakacağız. Bu iktidarı evine yollayacağız. `Ben bilirim´ diyen aklı evine yollayacağız. Millet kendi iktidarını kuracak." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-05-02 22:13:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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