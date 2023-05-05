Batmanlı öğrencilerin akıllı sulama sistemi projesi TEKNOFEST'te üçüncü oldu



Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencileri, İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması Su Araştırmaları dalında 3'üncü oldu.

Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencileri Mediye Çiftçi, Nurefşan Atalay ve Neva Kunut, bir danışman öğretmen eşliğinde 5 aylık çalışmayla hazırladıkları projeyle, TEKNOFEST yarışmalarında `Lise öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması, Su Araştırmaları´ dalında Türkiye üçüncüsü oldu.

Hazırladıkları projeyle, çiftçilere kolaylık sağlandığını ifade eden Danışman Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Zeliha Coşkun Görmüş, "Projemiz çiftçiye kolaylık sağlayan, enerjiden tasarruf sağlayan bir akıllı sulama sistemiydi. Biz yaklaşık 95 projenin yarıştığı bir alanda 200 öğrenciyle beraber yarıştık. Bizim alanımız su araştırmaları alanıydı. Burada yaklaşık 17 proje arasından ilk üçe girdik. Üçüncü projeydik. Yaklaşık 5 günlük bir TEKNOFEST süreci yaşadık İstanbul'da. Çok coşkulu bir süreçti. Öğrencilerimiz açısından çok farklı deneyimler oldu. 5´inci günün sonunda 1 Mayıs tarihinde ödülümüzü TEKNOFEST Genel Başkanı Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan teslim aldık. TEKNOFEST üçüncüsü olan öğrencilerimizi ve okulumuzu şahsım adına tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Okulumuz zaten TÜBİTAK proje alanında çok fazla çalışmakta. Artık farklı alanlara da yönelmeye başladık. Dilerim ki bundan sonraki süreçte çok daha büyük başarılar bizi bekler. Üçüncülükleri birinciliklerle taçlandırırız" dedi.

`BİTKİ BAŞINA YÜZDE 15 SU TASARRUFU SAĞLIYORUZ´

Geliştirdikleri projeyle bitki başına yüzde 15 su tasarrufu sağlandığını ifade eden Nurefşan Atalay, "Sistemimiz çiftçinin işinden tasarruf etmesini ayrıca su tasarrufu sağlamasına yarıyor. Biz de bunu bir mobil uygulama ile birleştirerek otomatik bir şekilde çalışmasını sağladık. Mobil uygulamamız 2 kısımdan oluşuyor. Sulama ve bitki bilgileri kısmı. Bitki bilgileri kısmında siz öncelikle istediğiniz bitkiyi seçiyorsunuz. Burada bitki ile ilgili bilgiler, hastalıklar ve sulama yöntemleri, mücadele yöntemleri gibi kısımlar bulunuyor. Daha sonra sulama kısmında siz bulunduğunuz ili seçiyorsunuz ve bir bitkinizin günde ortalama kaç saat güneş aldığını giriyorsunuz. Hesap'laya bastığınız an burada otomatik olarak çıkıyor. Sistem bunu otomatik olarak tarım alanı ile çarpıyor ve sulamayı başlatıyor. Sistemimiz hava durumu verilerini anlık olarak çekiyor. Ayrıca bitkinin özelliklerini ve toprak tipini de göz önünde bulundurarak yapıyor. Bunu arduino sisteme gönderiyor. Arduino sistem otomatik olarak sulamayı başlatıyor. Daha sonra su sayacı sulamayı kontrol ediyor ve sulama bitince otomatik olarak durduruyor. Bu sayede çiftçinin tarım alanına gitmesine gerek kalmıyor ve bitki başına yüzde 15 su tasarrufu sağlıyoruz" diye konuştu.

Projeyi hazırlayan öğrencilerden Neva Kunut ise su kıtlığına çözüm aradıkları için projeyi hazırladıklarını belirterek, "Projemizde amaç son zamanlarda ülkemizde ve dünyada olan su kıtlığına karşı bir çözüm bulmaktı. Bizde bu alanda su tasarrufu sağlayacak bir sistem geliştirdik. Aynı zamanda sistemimizi bir mobil uygulama ile entegre ederek uzaktan otonom bir şekilde ulaşılabilmesini de sağladık" dedi. (DHA)DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-05-05 18:57:17



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