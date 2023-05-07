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HDP Eş Genel Başkanı Sancar: O gaz, o petrol hepsi seçim için uydurdukları hikayeler

DHA

HDP Eş Genel Başkanı Sancar: O gaz, o petrol hepsi seçim için uydurdukları hikayeler


Bayram AYHANAkif ÖZALP/BATMAN/SİİRT, (DHA)HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Her seçim dönemi Karadeniz'den gaz çıkarıyorlar, şimdi de 'Cudi'den petrol çıktı' diyorlar. Yalan zaten, o gaz, petrol, hepsi seçim için uydurdukları hikayeler." dedi. 
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar seçim çalışmaları kapsamında Batman ve Siirt´te düzenlenen mitinglere katıldı. Batman´da 8 Mart Kadınlar Parkı´nda Yeşil Sol Parti´nin milletvekili adaylarıyla alana gelen Sancar, kentten 5 milletvekili çıkarmak istediklerini ifade ederek, "14 Mayıs'a bir hafta kaldı. Batman tek adam rejimini bitirmeye hazır. Batman demokratik dönüşümün yolunu Yeşil Sol ile açmaya hazır. Karşınızda bir ittifak var. AKP, MHP ve diğer küçük ortakları. Bu ittifak karanlıklar ittifakıdır. Bu ittifak yalan, haram ve soygun ittifakıdır. Bu ittifak kin, nefret düşmanlık ittifakıdır. Onun karşısında bizim halklarla kurduğumuz ittifak var. En büyük ittifakımız halkımızladır. Batman Türkiye'deki 81 il içinde en yoksul 72´nci kent, yani sondan 9´uncu sırada. Gençlerimiz işsiz. Neden? Çünkü bu kaynakları bu iktidar sermayeye peşkeş çekiyor, kendi yandaşlarına peşkeş çekiyor. O nedenle yoksulluk artıyor Batman'da" diye konuştu. 
Mithat Sancar, her seçim dönemi Karadeniz'den gaz çıkarıldığını belirterek, "Şimdi de Cudi'den petrol çıktı diyorlar. Ya petrol burada burada. Buradaki petrolün buradaki halka ne faydası oldu? Buradaki halk bu zenginlikten bir yarar sağlayabildi mi? Hayır. Yalan zaten, o gaz, petrol, hepsi seçim için uydurdukları hikayeler ama var olan zenginlikleri de yine kendilerine, yandaşlarına aktarıyorlar. 14 Mayıs'ta Batman'dan 5 vekil bekliyoruz. Hiç tereddüt etmeyin, asla yanlış yapmayın. Bir tane mühür var. O da Yeşil Sol Parti'nin altına basılacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de önünüze kısa bir pusula gelecek. 4 tane resim var. Orada da nereye oy vereceğinizi biliyorsunuz. Neden vereceğinizi biliyorsunuz. Tek adama karşı oyunuzu basacağınız yeri biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Sancar, ardından Siirt´e geçerek, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı´nda düzenlenen mitinge katıldı. Adayların tanıtılmasının ardından konuşan Sancar, "Burada yaşayan bütün halkların eşit ve özgür olmasını istiyoruz. Bunun güvencesi biziz dostlarım. Karşımızda halkları birbirine düşürmeye çalışan, ayrıştıran bir zihniyet var. Birlikteliği bizler sağlam temeller üzerine kuracağız. İşte o zaman bu ayrıştırıcı, tekçi, baskıcı AKP, MHP zihniyetine son vermiş olacağız." dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN, Akif ÖZALP
2023-05-07 19:24:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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