Depremde hasar gören minare kontrollü olarak yıkıldı

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Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde, Batman'da ağır hasar gören Lale Camii'nin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Çarşı Mahallesi´nde bulunan Lale Camii´nin 1976 yılında inşa edilen minaresi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü. Yapılan hasar tespit çalışmalarında, caminin yıkımına karar verildi. Minare, alınan güvenlik önlemlerinin ardından, halat bağlanarak kontrollü olarak yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-05-08 12:15:07



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